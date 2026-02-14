Ovo de codorna: 5 petiscos criativos e saudáveis para o Carnaval

Leve, nutritivo e fácil de preparar, o ovo de codorna é um grande aliado para quem busca petiscos equilibrados durante o Carnaval. Rico em proteínas, vitaminas do complexo B e minerais como ferro e zinco, ele contribui para a saciedade e ajuda a manter a energia ao longo do dia, mesmo em meio à rotina intensa da folia. Além disso, o tamanho reduzido facilita o controle das porções, favorecendo escolhas mais conscientes.

A seguir, confira como preparar petiscos criativos e saudáveis com ovo de codorna para o Carnaval!

Ingredientes

500 g de peito de frango moído

1 cebola ralada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de farinha de rosca

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de sopa de azeite

Água para cozinhar

6 ovos de codorna

2 ovos de galinha para empanar

1 xícara de chá de farinha de rosca para empanar

Modo de preparo

Em uma panela média, coloque os ovos de codorna, cubra com água e leve ao fogo alto. Assim que levantar fervura, cozinhe por 4 minutos. Desligue o fogo, escorra a água, resfrie os ovos e descasque com cuidado. Reserve. Em uma tigela grande, coloque o frango moído, a cebola ralada, o alho picado, a farinha de rosca, o cheiro-verde, o sal, a pimenta-do-reino, a páprica e o azeite. Misture bem com as mãos até obter uma massa homogênea, macia e fácil de modelar.

Divida a carne em 6 porções iguais. Abra cada porção na palma da mão, formando um disco. Posicione um ovo de codorna no centro e envolva completamente com a carne, pressionando bem para selar e formar uma bola uniforme. Repita o processo com todas as porções.

Passe cada bolovo nos ovos de galinha levemente batidos e, em seguida, na farinha de rosca, pressionando para garantir uma camada bem aderida. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Disponha os bolovos no cesto, deixando espaço entre eles. Asse a 200 °C por 12 a 15 minutos, virando cuidadosamente na metade do tempo, até que fiquem dourados por igual e bem cozidos por dentro. Retire da air fryer, deixe descansar por 1 a 2 minutos e sirva ainda quentes.

2. Ovo de codorna e batata-bolinha temperados

Ingredientes

18 ovos de codorna

300 g de batata -bolinha

-bolinha 2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de alho picado

1 colher de chá de orégano seco

1 colher de chá de páprica doce

Sal e pimenta-calabresa a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo médio, cozinhe a batata-bolinha em água fervente com sal até ficar macia, mas firme. Escorra e deixe esfriar. Depois, em outra panela com água, cozinhe os ovos de codorna por 4 minutos em fogo médio após levantar fervura. Espere resfriar, descasque e reserve.

Em uma frigideira larga, aqueça o azeite em fogo médio e refogue rapidamente o alho. Acrescente a batata-bolinha e salteie por 3 minutos, apenas para dourar levemente. Junte os ovos de codorna, o orégano, a páprica, a pimenta-calabresa e ajuste o sal. Misture delicadamente e desligue o fogo. Sirva frio ou em temperatura ambiente.

Cestinhas de massa folhada com cogumelo e ovo de codorna (Imagem: olepeshkina | Shutterstock)

Ingredientes

300 g de massa folhada integral

150 g de cogumelo paris picado

paris picado 1 colher de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho picado

Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

6 ovos de codorna cozidos e descascados

1 xícara de chá de creme de ricota

Modo de preparo

Abra a massa folhada sobre uma superfície lisa e corte círculos suficientes para forrar o fundo e as laterais de uma forma de muffin. Pressione levemente a massa para formar as cestinhas. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até perfumar. Acrescente o cogumelo, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe até que esteja macio e com a umidade reduzida. Reserve.

Distribua o refogado de cogumelo no fundo de cada cestinha de massa. Coloque um ovo de codorna em cada porção de cogumelo. Finalize com o creme de ricota por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 18 a 22 minutos, ou até que a massa esteja dourada. Retire do forno, finalize com salsinha e sirva ainda quente.

Ingredientes

12 ovos de codorna

1 baguete fatiada

1 xícara de chá de tomate -cereja cortado ao meio

-cereja cortado ao meio 2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho ralado

Água para cozinhar

Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo médio, cozinhe os ovos de codorna em água fervente por 4 minutos. Desligue o fogo, escorra e leve imediatamente à água fria. Descasque e reserve. Depois, disponha os tomates-cereja em uma assadeira, regue com 1 colher de sopa de azeite, tempere com sal e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos, apenas até murcharem levemente.

Regue as fatias de baguete com o azeite restante, coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 8 minutos, até ficarem douradas e crocantes. Após, esfregue levemente o alho ralado nas torradas ainda quentes. Em seguida, corte os ovos de codorna ao meio e distribua sobre as bruschettas. Acrescente o tomate-cereja, finalize com pimenta-do-reino e manjericão e sirva em temperatura ambiente.

5. Barquete de ovo de codorna

Ingredientes

Massa

150 g de farinha de trigo integral

100 g de farinha de aveia fina

125 g de manteiga sem sal gelada, em cubos

1 ovo

1 colher de chá de sal

3 colheres de sopa de água gelada

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

12 ovos de codorna

200 g de peito de frango cozido e desfiado

Água para cozinhar

Água fria para parar cozimento

1 xícara de chá de creme de ricota

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, coloque as farinhas e o sal, misturando bem. Acrescente a manteiga gelada e, com a ponta dos dedos, incorpore até formar uma farofa grossa. Junte o ovo e misture delicadamente. Adicione a água gelada aos poucos, apenas até a massa ficar homogênea e desgrudar das mãos. Modele a massa em formato de disco, envolva em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.

Abra a massa com rolo sobre uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, deixando com cerca de 2 milímetros de espessura. Corte a massa em formatos ovais ou utilize forminhas próprias de barquete. Forre forminhas individuais, pressionando bem o fundo e as laterais. Fure a base da massa com um garfo para evitar bolhas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 18 a 22 minutos, ou até dourar levemente. Retire, desenforme com cuidado e deixe esfriar completamente.

Recheio

Em uma panela, em fogo médio, cozinhe os ovos de codorna em água fervente por 4 minutos. Escorra, transfira para água fria, descasque e corte cada ovo ao meio no sentido do comprimento. Em uma tigela, misture o frango com o creme de ricota até obter um creme mais homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino, misturando bem.

Distribua o patê no centro de cada barquete, nivelando com uma colher. Coloque meio ovo de codorna sobre cada barquete, com a gema voltada para cima. Disponha em uma travessa e mantenha em local fresco até servir.