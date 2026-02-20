De volta ao Paulistão após 10 anos, o clube de Capivari faz uma campanha histórica. Além da permanência, que era o principal objetivo antes do início da competição, o Capivariano conquistou a classificação inédita para a próxima fase do Paulistão, além da vaga à Série D de 2027 para disputar o primeiro Brasileiro do clube e também para a Copa do Brasil da próxima temporada.
Palmeiras x Capivariano: Amaral fica dividido para quartas de final
Relacionados
Banco ligado a Edir Macedo entra em briga de R$ 500 milhões após quebra do Master
O que aconteceu? Um investidor, Roberto Campos Marinho Filho, afirma que teve um grande prejuízo ao participar de um fundo de investimento que aplicava dinheiro em papéis do Banco Master,…Leia Mais
Como A Tecnologia De Slots Online Molda Os Hábitos Modernos De Jogo
Você já percebeu como jogar um slot online rápido virou parte da rotina diária de muitas pessoas, assim como rolar o feed das redes sociais ou assistir vídeos curtos?Essa mudança…Leia Mais