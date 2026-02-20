Palmeiras x Capivariano: Amaral fica dividido para quartas de final

De volta ao Paulistão após 10 anos, o clube de Capivari faz uma campanha histórica. Além da permanência, que era o principal objetivo antes do início da competição, o Capivariano conquistou a classificação inédita para a próxima fase do Paulistão, além da vaga à Série D de 2027 para disputar o primeiro Brasileiro do clube e também para a Copa do Brasil da próxima temporada.

