Palpite Cleveland Cavaliers x Brooklyn Nets

por
Fernando
|
em
Palpite NBA
Na noite desta quinta-feira, dia 19 de fevereiro, às 21h, no horário de Brasília, as equipes do Cleveland Cavaliers e Brooklyn Nets se enfrentam em uma disputa no Rocket Arena, em Cleveland, Ohio, em um jogo válido pela temporada regular da NBA.
O Cleveland Cavaliers entra em quadra como um dos times mais sólidos da Conferência Leste, ocupando a quarta posição com uma campanha de 34 vitórias e 21 derrotas. A equipe vem de uma sequência de cinco vitórias consecutivas, incluindo quatro triunfos seguidos em casa, e busca consolidar sua classificação direta aos playoffs ainda mais firmemente.
O Brooklyn Nets, por sua vez, atravessa uma das piores campanhas de sua história, com apenas 15 vitórias e 38 derrotas, ocupando a 13ª posição no Leste e 19.5 jogos abaixo do último play-in. A equipe luta para encontrar consistência defensiva e ofensiva, com média de 107.7 pontos marcados (a pior da liga) e 114.9 pontos cedidos, além de perder o confronto de rebotes por 1.9 bolas em média por jogo.