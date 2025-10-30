Pânico 7 acaba de ganhar seu primeiro trailer e um novo pôster dando destaque ao icônico Ghostface. Veja acima e abaixo!
Tudo sobre Pânico 7
Pânico 7 segue em produção. O novo longa terá o retorno de Neve Campbell e Matthew Lillard, além da direção de Kevin Williamson, que trabalhou nos primeiros filmes da franquia. O roteiro é da dupla Guy Busick e James Vanderbilt, que também escreveram os dois filmes mais recentes da série.
Ausente de Pânico 6, Cambpell retornará à ação para o sétimo longa, mais uma vez reprisando o papel de Sidney Prescott. Juntando-se a ela está o único membro da franquia aparecer em todos os filmes até agora, Courtney Cox, que mais uma vez interpretará o papel de Gale Weathers.
O único outro membro do elenco da duologia anterior confirmado até agora é Mason Gooding, que estrelou o quinto e sexto filmes como Chad Meeks-Martin. As outras três membros do chamado Core Four — Melissa Berrera, Jenna Ortega e Jasmin Savoy Brown — não retornarão.
Pânico 7 trará um novo elenco para a franquia, liderado por Isabel May. Ela deve viver a filha de Sidney Prescott, embora sua idade não corresponda exatamente ao que tínhamos aprendido anteriormente sobre os filhos de Sidney. Outros novatos são McKenna Grace, Celeste O’Connor e Anna Camp.
O filme chega aos cinemas em 27 de fevereiro de 2026.