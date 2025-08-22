Nesta quarta-feira (20), Paola respondeu seguidores no Instagram que insistiam no assunto. Uma internauta pediu: “Paola, para de dar voz ao assunto, mulher, kkkkkk, por favor”. A chef rebateu: “Eu? Amiga, não sou eu não, tá?”. Outra seguidora comentou: “‘Porque não?’ Porque ele é casado e tem uma família. Oxe!”. Paola respondeu em seguida: “Essa história tá rodando desde que ele não era casado, tá? Beijo”.
Paola Carosella volta a rebater rumores de romance com Henrique Fogaça
