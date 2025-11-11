Veja a matéria completa no link:
O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou, nesta segunda-feira (10), o uso de mão de obra carcerária na reconstrução das escolas, Apae, creches e demais estruturas de ensino atingidas pelo tornado que devastou Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Estado.
A ação é uma parceria entre as secretarias estaduais da Segurança Pública e da Educação, e já conta com 14 pessoas privadas de liberdade atuando na cidade, sob acompanhamento de monitores da Polícia Penal.
Os detentos vêm de Guarapuava — quatro da Cadeia Pública de Laranjeiras do Sul e dez da Penitenciária Estadual de Guarapuava — e fazem parte do programa Mãos Amigas, iniciativa do Governo do Estado que promove a reinserção social por meio da prestação de serviços de manutenção, conservação e reparos em escolas da rede estadual.
O projeto une reintegração social e valorização dos espaços públicos, beneficiando tanto as instituições quanto os participantes, que desenvolvem habilidades profissionais e senso de pertencimento social. São presos do regime semiaberto, com bom comportamento e que cumprem penas por crimes de baixa periculosidade.
“Vamos chegar a 30 detentos do Mãos Amigas para ajudar na limpeza dos entulhos. Queremos ser rápidos nisso para que em breve as crianças e adolescentes voltem para a escola”, afirmou o governador Ratinho Junior.
