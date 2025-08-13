A mudança foi comemorada por gestores e professores das 40 escolas da Fundação Bradesco em todos os estados do país e no Distrito Federal. A diretora da escola Fundação Bradesco de Jardim Conceição – Osasco (SP), relata que ficou surpresa com a reação dos alunos. “Eu estava preparada para lidar com reações negativas, mas ao conversar com grupos de alunos após a implantação da medida, eles relataram que voltaram a fazer brincadeiras, jogos coletivos e a sorrir mais. Muitos disseram até que o intervalo parece mais longo, e alguns comentaram que aprenderam a olhar nos olhos dos colegas”, ressalta Sônia Costa.
Pioneira na proibição do uso de celulares, Fundação Bradesco compartilha desafios e avanços educacionais
