A partir de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Paraná, a 12ª Vara Criminal de Curitiba condenou um policial civil, um servidor público e outras três pessoas pela prática de diversos crimes, incluindo associação criminosa armada, extorsão, emprego de arma de fogo e usurpação da função pública. As penas aplicadas foram de 22 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão para o policial civil e de 13 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão para o servidor público, ambos em regime fechado. Os réus, que estão presos e foram afastados de suas funções, também foram condenados à perda de seus cargos públicos.
Áudio do Promotor de Justiça Rafael Carvalho Polli
De acordo com as investigações que embasaram a ação penal, na qual atuou a 12ª Promotoria de Justiça Criminal do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, a associação criminosa existiu entre os anos de 2022 e 2024, período em que extorquia pessoas na capital e em municípios vizinhos, com emprego de arma de fogo, aproveitando-se da condição de policial civil de um de seus integrantes. O principal objetivo era a prática de crimes contra o patrimônio de terceiros, com a obtenção de vantagens econômicas indevidas, principalmente mediante a extorsão de pessoas que haviam praticado algum ato ilícito, em especial o tráfico de drogas.
As apurações também indicaram a participação de outro policial civil, aposentado, no esquema criminoso. Como teve o processo judicial desmembrado, ele responde pelos crimes nos autos nº 0008057-73.2025.8.16.0013.
O processo aguarda julgamento dos recursos interpostos pelo Ministério Público (para majoração da pena de um dos réus) e pelas defesas dos réus.
Processo 0005187-89.2024.8.16.0013
Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4264