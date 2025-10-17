Inicia la fecha 16 de la Liga Betplay Dimayor 2025-II con un juego de equipos en busca de la punta del torneo. Independiente Medellín y Fortaleza CEIF abren la jordana futbolera del fin de semana en un duelo que promete emociones. Restando cuatro fechas para el final del todos contra todos, ambos llegan en un gran momento e irán con todo por los tres puntos.

Medellín quiere mantener su invicto de local ante Fortaleza

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo suma ocho victorias en este segundo semestre de la Liga Betplay Dimayor y con un partido menos (partido aplazado ante Independiente Santa Fe), se encuentra cuarto con 27 puntos a tan solo tres del líder, Atlético Bucaramanga.

A esto, se suma que el equipo nunca ha perdido en condición de local ante Fortaleza CEIF, sumando dos victorias y dos empates. Y con jugadores determinantes como Jarlan Barrera, Francisco Fydriszewski y Brayan León buscarán vencer el portico capitalino.

Los ánimos llegan por las nubes luego de la goleada a domicilio (1-5) ante Once Caldas y el equipo quiere subirse a lo más alto y buscar el punto invisible para los cuadrangulares.

Los ‘amix’ quieren alargar su invicto en la liga

Los dirigidos por Sebastián Oliveros han sido la revelación del campeonato y buscan su primer clasificación en la historia a cuadrangulares de la primera división del fútbol profesional colombiano.

Con 28 puntos se encuentran terceros en la tabla de posiciones, a solo dos puntos del líder. Adicional, acumulan tres fechas sin conocer la derrota (2V- 1E) a pesar de las ausencias de dos de sus pilares claves del equipo, Emilio Aristizábal y Jordan García, el 1 y el 9 del equipo se encuentran disputando actualmente el mundial sub 20 con la Selección Colombia, donde buscarán el tercer lugar ante Francia el próximo sábado 18 de octubre.

A pesar de haberse enfrentado a Medellín por Copa Betplay en octavos de final, el equipo de la capital quiere dar la sorpresa en Liga y seguir escalando posiciones.

Posibles formaciones

Independiente Medellín: W. Aguerre; F Torijano, D. Londoño, L. Chaverra; H. Loboa; E. Mena, L. Berrio, A Serna, F. Chaverra; B. Muñíz, F. Fydriszewski. DT: Alejandro Restrepo.

Fortaleza CEIF: C. Santander; J. Marulanda, L. Escorcia, J. Balanta, S. Valencia; Y. Díaz, K. Balanta; K. Flórez, A. Ricaurte, A. Arroyo; A. Amaya. DT: Sebastián Oliveros.

Central: Ferney Trujillo – Casanare

Asistente Nro.1: Jhon Gallego – Caldas

Asistente Nro.2: Jhon Parra – Meta

Cuarto Árbitro: Jonathan Paniagua – Antioquia

VAR: Luis Trujillo – Valle

AVAR: Alexánder Guzmán – Norte de Santander

Poderosos y amix se han enfrentado en nueve oportunidades, en su mayoría por liga y recientemente se vieron las caras por los octavos de final de la Copa Betplay Dimayor 2025 en donde el equipo de la ciudad de la eterna primavera se llevaría la llave con un (2-1) global y avanzaría a cuartos de final.

La balanza esta pareja, dado que en total han empatado en 5 ocasiones, Medellín ha sumado 3 victorias y Fortaleza solamente 1. Sin embargo, la nivel actual de los amix es superlativo y buscarán sorprender en condición de visitante.