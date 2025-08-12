Com quatro equipe que chegam com boas esperanças para 2025, a divisão deve ser das mais competitivas em toda a NFL

Em pouco mais de um mês a temporada regular da NFL estará oficialmente de volta. Assim, serão cinco meses completos de futebol americano todo domingo, até o Super Bowl em fevereiro. E se é bom futebol americano que queremos ver, nossos olhos precisam estar na NFC Norte. Isso porque Detroit Lions, Minnesota Vikings, Green Bay Packers e Chicago Bears entram todos com esperança de um ótimo 2025.

Com mudanças importantes nas comissões técnicas e em peças dos elencos, as equipes se preparam para competir na próxima temporada. Dessa forma, a disputa dentro da divisão deve ser das mais acirradas em toda a NFL.

E aqui no The Playoffs, você segue acompanhando todos os movimentos de cada uma das franquias da NFL: via Draft, free agency ou trocas. Dessa forma, chegou a hora de esquentar os motores para a temporada 2025 com previsões ousadas. A graça é fugir do óbvio e estressar as possibilidades menos prováveis, mas ainda possíveis.

Vamos para as previsões ousadas para a NFC Norte de 2025 da NFL:

Chicago Bears: Colston Loveland será um tight end top 10 ao final da temporada

A principal novidade para os Bears de 2025 é o head coach Ben Johnson. O técnico vem de um ótimo trabalho como coordenador ofensivo nos Lions e deve trazer a mesma pegada para Chicago. Assim, as expectativas de um grande ataque com Caleb Williams estão altas e os fãs esperam uma ótima campanha.

Porém, individualmente quem pode se beneficiar demais de Ben Johnson é o tight end rookie Colston Loveland. Ele foi a décima pick do último Draft e se encaixa perfeitamente no elenco e no plano de jogo do técnico, que gosta de usar tight ends para bloquear e também para receber passes no play-action. Dessa forma, juntando seu potencial com o técnico, Loveland pode ser um jogador top 10 de sua posição.

Green Bay Packers: vai voltar para a final da NFC após cinco anos

Em 2019 e 2020, os dois primeiros anos de Matt LaFleur, os Packers ficaram a uma vitória de voltar para o Super Bowl. Porém, perderam as partidas e caíram mesmo com Aaron Rodgers em temporadas de MVP.

Agora, após dois anos de Jordan Love, os Packers parecem estarem prontos para voltar a competir pelo título da NFL. Em 2023, terminaram em alta a temporada e venceram uma partida nos playoffs. Já em 2024, tiveram lesões que complicaram a temporada, mas ganharam 11 partidas e mostraram ainda mais evolução. Assim, o próximo passo será uma ótima temporada de Love com seu bom corpo de recebedores e jogo terrestre, além de uma sólida defesa.

Minnesota Vikings: J.J. McCarthy será melhor que Sam Darnold em 2025

Desde que foi draftado pelos Vikings, McCarthy é alvo de dúvidas sobre sua capacidade de ser um bom quarterback na NFL. Em 2024, competia pela vaga de titular com Darnold, mas sofreu grave lesão no joelho.

Agora, McCarthy está saudável e será o titular em Minnesota, enquanto Darnold será o titular do Seattle Seahawks. Pelas notícias e vídeos do training camp dos Vikings, o jovem QB parece confiante e pronto para assumir o ataque de Kevin O’Connell e companhia. Ao passo que Darnold não deve repetir o ano mágico que teve em 2024, agora com um elenco mais modesto.

Detroit Lions: Aidan Hutchinson será o CPOY e DPOY

Prever a temporada de 2025 dos Lions é das tarefas mais difíceis na NFL. Isso porque o excelente elenco dos últimos anos volta para 2025, incluindo peças importantes da defesa. Mas, por outro lado, a equipe perdeu o coordenador ofensivo e o coordenador defensivo, pilares cruciais da comissão técnica.

Porém, a boa notícia é que Aidan Hutchinson está de volta. O pass rusher sofreu um grave lesão na perna e participou de apenas cinco partidas no ano passado, quando teve 7,5 sacks e era um dos jogadores mais impactantes em toda a liga.

Assim, apesar do árduo processo de recuperação, Hutchinson tem treinado bem e deve voltar com tudo para 2025. Com uma ótima defesa em seu entorno, se ficar saudável será o favorito para o prêmio de Comeback Player of The Year e pode, até, levar o de melhor defensor.