PRF apreende caminhão com cerca de 900 caixas de cigarros contrabandeados em Ubiratã

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na tarde desta terça-feira (10), um caminhão carregado com aproximadamente 900 caixas de cigarros contrabandeados. A abordagem ocorreu no posto da PRF em Ubiratã, no Oeste do Paraná.

Durante a fiscalização, o motorista — natural de Foz do Iguaçu/PR — apresentou uma nota fiscal referente a uma carga de arroz com destino ao Estado de São Paulo. No entanto, após a conferência da documentação e inspeção do compartimento de carga, os agentes encontraram apenas caixas de cigarros.

O condutor confessou que receberia uma quantia em dinheiro para realizar o transporte da carga ilícita de Foz do Iguaçu até Guarulhos/SP. Ele foi preso em flagrante pelo crime de contrabando.

A ocorrência foi encaminhada às autoridades competentes para os procedimentos legais.

