A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou na manhã desta sexta-feira (5 de setembro) o transporte aéreo (através de helicóptero) de um coração que se utilizará num transplante em Curitiba. O paciente que aguarda o órgão é um jovem que está em tratamento no Hospital Pequeno Príncipe (HPP).
Segundo a corporação, a operação começou às 10h12, com a decolagem da aeronave da PRF rumo ao Hospital Universitário dos Campos Gerais, em Ponta Grossa. No local, às 10h45, a equipe médica embarcou com o coração e seguiu rumo a Curitiba.
Na Capital, a parada do helicóptero foi na base do Núcleo de Operações Aéreas da PRF, no Aeroporto do Bacacheri. De lá, uma viatura da PRF deu continuidade ao deslocamento, com a equipe médica seguindo imediatamente até o HPP.
Paraná é líder em doação de órgãos
Nos últimos dois anos (2023 e 2024) o Paraná foi o líder nacional na doação de órgãos no Brasil. Em 2024, por exemplo, o Estado registrou 42,3 doadores por milhão de população (pmp), mais que o dobro da média nacional, de 19,2 pmp. O Estado também lidera o indicador de doadores cujos órgãos foram efetivamente transplantados, com 36 pmp. A média nacional é de 17,5 pmp.
Esse marco reflete não apenas números, mas histórias de solidariedade, amor ao próximo e esperança para centenas de pacientes que aguardam por um transplante. Os dados são do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT).