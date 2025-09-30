O procurador-geral de Justiça, Francisco Zanicotti, participou nesta segunda-feira, 29 de setembro, da sessão solene de posse dos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes nos cargos de presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
A cerimônia foi realizada no Plenário do STF, em Brasília, onde o ministro Fachin recebeu o cargo das mãos do ministro Luís Roberto Barroso, que permanece na Corte.
Em nota de felicitação, Zanicotti parabenizou o novo presidente do STF e destacou sua relevância acadêmica e institucional. “Muitos membros do Ministério Público do Paraná, assim como eu, foram seus alunos e tiveram o privilégio de receber suas valiosas lições de técnica jurídica e humanidade. A posse do ministro Edson Fachin é o reconhecimento de sua competência e de sua trajetória exemplar no Direito brasileiro.”
Trajetória do ministro Edson Fachin
A carreira do ministro Edson Fachin é motivo de orgulho para o Paraná. Nascido no Rio Grande do Sul, mudou-se ainda criança para Toledo (PR), onde cresceu e manteve laços com o Estado. É graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), onde também se tornou professor titular. Atuou ainda como Procurador do Estado do Paraná e professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR).