Programa da semana trata de temas relacionados ao 21 de janeiro, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa

No programa que fecha o mês da campanha Janeiro Branco, que destaca a importância da saúde mental e emocional, o MP no Rádio recebe a Promotora de Justiça Simone Maria Tavarnaro Pereira, do Ministério Público do Paraná, que trata, entre outras questões, dos direitos da população à atenção integral em saúde mental e da atuação do Ministério Público na garantia desses direitos.
Intolerância religiosa – A propósito do 21 de janeiro, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, o programa anterior trouxe entrevista com a Promotora de Justiça Gabriela Sanchez Ribeiro, do Ministério Público do Paraná. Ela falou sobre o que é a intolerância religiosa e como ela é tratada na legislação brasileira.
Podcasts – O MP no Rádio é disponibilizado também nas plataformas Spotify e Apple.
Gratuito – As entrevistas podem ser baixadas gratuitamente por qualquer rádio interessada. O programa – produzido pela Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná – também pode ser editado, desde que mantido no contexto e devidamente creditado.
Contato – Para envio de sugestões (inclusive de temas), críticas e comentários sobre os programas, os contatos são o e-mail [email protected] e os telefones (41) 3250-4469 e (41) 3250-4249.