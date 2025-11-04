O tema do MP no Rádio desta semana são as fraudes tributárias. O entrevistado é o Promotor de Justiça Flávio Caliri Schmidt, do Ministério Público do Paraná, que explica o que são esses ilícitos, fala da diferença entre sonegação fiscal e fraude tributária, aponta os casos mais comuns dessa prática, o impacto disso no dia a dia de todos e as punições cabíveis contra quem comete crimes dessa ordem.
Crimes de trânsito – Na edição anterior o programa tratou de crimes de trânsito, com a promotora de Justiça Suzane Maria Carvalho do Prado, do MPPR.
Podcasts – O MP no Rádio é disponibilizado também nas plataformas Spotify e Apple.
