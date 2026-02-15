Próximo capítulo da novela, segunda, 16 de fevereiro · Notícias da TV

Confira o resumo do próximo capítulo de Êta Mundo Melhor!, novela das seis da Globo, que vai ao ar nesta segunda-feira (16):
Candinho parte para cima de Sandra, que consegue fugir. Dita teme ter perdido sua carreira. Estela, Túlio e Sabiá apresentam as provas contra Ernesto ao delegado. Estela apoia Dita.
Celso insiste com Sandra para devolver Policarpo a Candinho. Zulma é reconhecida por mulher que queria adotá-la no passado, e Samir questiona a história. Zé dos Porcos tem um novo sonho com seu filho.
Cunegundes e Quinzinho se desentendem sobre voltar para o sítio. Lourival conversa com Candinho sobre a carreira de Dita. Túlio repreende Celso por comprar um aparelho auditivo para Anabela. Estela confronta Zulma.
