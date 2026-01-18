A classificação do São Paulo nos pênaltis diante do Red Bull Bragantino definiu os confrontos das quartas de final da Copinha, que começa a ser disputada hoje (18), com dois jogos.
O que aconteceu
Três times estão entre os oito melhores pela primeira vez: Ceará, Ibrachina-SP e Guanabara City-GO. Os cearenses eliminaram o XV de Jaú-SP, os paulistas surpreenderam e deixaram o Inter pelo caminho, enquanto os goianos, que disputam a Copinha pela primeira vez, superaram o Atlético-PI.
São Paulo (5 títulos), Palmeiras (2) e Cruzeiro (1) são os campeões ainda vivos na competição. Botafogo e Grêmio, que já foram vice-campeões, buscam o título inédito.