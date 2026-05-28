Autor de um belo gol na vitória do Fluminense por 3 a 1 sobre o Deportivo La Guaira-VEN, na última quarta-feira, pela Libertadores, Canobbio despertou recentemente o interesse do River Plate-ARG. O atacante recebeu uma sondagem do clube argentino, mas não há negociação em andamento até aqui. Questionado sobre a possibilidade de perder o uruguaio após a Copa do Mundo, o técnico Luis Zubeldía comentou o futuro do jogador no tricolor.
— Sinceramente, não sei o que pode acontecer (futuro de Canobbio), mas quero destacar que ele tinha a possibilidade de se apresentar à seleção uruguaia sem atuar no jogo de hoje (ontem). Mesmo assim, deixou claro que sua prioridade era disputar essa partida pela necessidade do clube. Faço questão de ressaltar isso porque ele não vai dizer, mas eu sei que escolheu entrar em campo aqui, entendendo a importância desse compromisso, para depois pensar na seleção. Quanto ao futuro, espero que seja o melhor para ele e para o Fluminense — disse Zubeldía.
Canobbio se apresentará ao Uruguai nesta quinta-feira. Outros atletas que atuam no futebol brasileiro, como Arrascaeta, Varela, De La Cruz e Piquerez, já estão concentrados no CT da seleção. A Federação Uruguaia tem até o próximo sábado (30) para enviar a lista final de convocados do técnico Marcelo Bielsa.
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