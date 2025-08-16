Veja os principais jogos de hoje: abertura de ligas e jogos do Brasileirão masculino, feminino. Confira horários e onde assistir!
Brasileirão Série A
- 16h — Ceará x RB Bragantino — Premiere
- 16h — Fluminense x Fortaleza — Premiere
- 18h30 — Sport x São Paulo — Record, CazéTV, Premiere
- 18h30 — Vitória x Juventude — Premiere
- 18h30 — Corinthians x Bahia — SporTV, Premiere
Brasileirão Série B
- 16h — Remo x Botafogo-SP — RedeTV!, Desimpedidos, Disney+
- 18h30 — Vila Nova x Goiás — Disney+
- 20h30 — Athletico-PR x Cuiabá — Disney+
Premier League (Inglaterra)
- 11h — Aston Villa x Newcastle — ESPN, Disney+
- 11h — Brighton x Fulham — Disney+
- 11h — Sunderland x West Ham — ESPN, Disney+
- 11h — Tottenham x Burnley — Xsports, Disney+
- 13h30 — Wolves x Manchester City — Disney+
La Liga (Espanha)
- 14h30 — Mallorca x Barcelona — ESPN, Disney+
- 16h30 — Valencia x Real Sociedad — ESPN, Disney+
Ligue 1
- 14h — Monaco x Le Havre — CazéTV
Brasileirão Série C
- 17h — Maringá x Retrô — SportyNet
- 17h — Ponte Preta x Itabaiana — DAZN, SportyNet
- 19h30 — ABC x Guarani — DAZN, SportyNet
- 19h30 — CSA x Ituano — SportyNet
Brasileirão Série D
- 16h — Ceilândia x Barra — Metrópoles (YouTube)
- 16h — Manauara x ASA — Metrópoles (YouTube)
- 16h — Maranhão x Central — Metrópoles (YouTube)
- 17h — Rio Branco-ES x Inter de Limeira — Metrópoles (YouTube)
Brasileirão Feminino (Quartas de Final)
- 16h — São Paulo (F) x Ferroviária (F) — TV Brasil, SporTV
Campeonato Português
- 16h30 — Estrela da Amadora x Benfica — Disney+
Supercopa da Alemanha
- 15h30 — Stuttgart x Bayern de Munique — Xsports, CazéTV, OneFootball
Copa da Alemanha
- 08h — FK Pirmasens x Hamburgo — Disney+
- 10h30 — Eintracht Norderstedt x St. Pauli — Disney+
- 10h30 — SV Hemelingen x Wolfsburg — Disney+
- 10h30 — SV Sandhausen x RB Leipzig — ESPN 2, Disney+
- 13h — Sportfreunde Lotte x Freiburg — Disney+
Copa da Itália
- 13h — Venezia x Mantova — SportyNet (YouTube)
- 13h30 — Como x Sudtirol — SportyNet (YouTube)
- 15h45 — Cagliari x Virtus Entella — SportyNet (YouTube)
- 16h15 — Cremonese x Palermo — SportyNet (YouTube)
Campeonato Uruguaio
- 13h — Juventud x Miramar Misiones — Disney+
- 15h30 — Liverpool-URU x Montevideo Wanderers — Disney+
- 18h — Nacional-URU x Progreso — Disney+
Campeonato Peruano
- 17h15 — UTC x Juan Pablo II College — Fanatiz
- 17h15 — Binacional x Sporting Cristal — Fanatiz
- 17h15 — Alianza Lima x ADT Tarma — Fanatiz
Major League Soccer (MLS)
- 20h30 — Vários jogos simultâneos — Apple TV+
- 21h30 — Mais jogos — Apple TV+
- 22h30 — Austin FC x FC Dallas — Apple TV+
- 23h30 — Portland Timbers x FC Cincinnati — Apple TV+
Campeonato Mexicano (Apertura)
- 00h — Toluca x Pumas — SportyNet (YouTube)
