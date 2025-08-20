Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino, feminino. Confira horários e onde assistir!
Confira os jogos de hoje:
Copa Libertadores
Internacional × Flamengo — 21:30 — Estádio Beira-Rio (Porto Alegre) — Transmissão: TV Globo.
Campeonato Brasileiro
Juventude × Vasco — 19:00 — Transmissão: Premiere.
Copa do Nordeste
Bahia × Ceará (Copa do Nordeste — semifinal) — 21:30 — Arena Fonte Nova (Salvador) — Transmissão: ESPN
CSA × Confiança (Copa do Nordeste — semifinal) — 21:30 — Estádio Rei Pelé (Maceió) — Transmissão: ESPN
Campeonatos de base
RB Bragantino (Sub-20) × Palmeiras (Sub-20)
18h00 — SporTV
Atlético-MG (Sub-17) × Cruzeiro (Sub-17)
15h00 — Galo TV / canais oficiais.
Fluminense (Sub-17) × Fortaleza (Sub-17)
15h00 — Transmissão: canais oficiais dos clubes / YouTube.
Athletico-PR (Sub-17) × Grêmio (Sub-17)
15h00 — Transmissão: canais oficiais dos clubes.
Botafogo (Sub-17) × Red Bull Bragantino (Sub-17)
15h00 — canais oficiais dos clubes / YouTube.
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.