Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino, feminino. Confira horários e onde assistir!

Brasileirão Série B

  • América-MG vs Avaí
    • Horário: 19h30
    • Onde assistir: ESPN, Disney+ e SportyNet

Brasileirão Sub-17

  • Atlético-GO vs Vasco (Sub-17)
    • Horário: 15h
    • Onde assistir: Dragão TV (YouTube)
  • São Paulo vs Cuiabá (Sub-17)
    • Horário: 15h
    • Onde assistir: Canal do São Paulo no YouTube
  • Bahia vs América-MG (Sub-17)
    • Horário: 15h
    • Onde assistir: TV Bahêa (YouTube)
  • Corinthians vs Palmeiras (Sub-17)
    • Horário: 19h30
    • Onde assistir: SporTV

Copa Paulista (oitavas de final – jogo de volta)

  • Comercial-SP vs Inter de Limeira
    • Horário: 20h
    • Onde assistir: Canal oficial da FPF no YouTube (Paulistão)
Grupos de WhatsApp da Tribuna

Receba Notícias no seu WhatsApp!

Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.

Participe dos Grupos da Tribuna

Source link