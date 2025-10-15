Quem saiu do ‘MasterChef Confeitaria 2025’? Permanência de Marina no reality gera revolta no eliminado e no público: ‘Cotada’.

A confeiteira paulista escapou da eliminação e irritou o público, que acusa a Band de favorecer a ex-diretora da Le Cordon Bleu. Aos detalhes!
O episódio desta terça-feira (14) mexeu com a paciência de quem acompanha a nova temporada do “MasterChef Confeitaria”, viu? Teve caixa misteriosa, releituras de clássicos da infância, provas técnicas com exigência máxima e, claro, uma eliminação que provocou coro de insatisfação nas redes sociais… Mas antes de dizer quem foi embora, respire fundo: o caminho até a despedida foi cheio de altos, baixos e algumas alfinetadas. Aos detalhes, meu povo!
A abertura do programa propôs um exercício de memória afetiva. Os confeiteiros precisavam transformar doces de vitrine que marcaram a infância brasileira em versões de vitrine contemporâneas! Entre pé-de-moleque e maria-mole, a cozinha fervilhou de ideias e foi justamente nesse desafio que Ramiro Bertassin se destacou, garantindo a vitória na dinâmica e, consequentemente, um fôlego a mais no programa naquele momento.
Duelo do caramelo
A sequência, porém, foi para os fortes. A prova de eliminação exigiu seis técnicas com caramelo: gelato, crocante, mousse, biscuit, cremoso e decoração. Tudo em apenas duas horas. Não faltou ambição! Faltou, para alguns, gestão de riscos…
No calor da banca, houve debates técnicos acalorados. Helena Rizzo não se conteve diante de texturas e sabores. Ao comentar sobre uma mousse, provocou o participante perguntando se não havia queimado o açúcar. Em outro momento de leveza que viralizou, a chef até compartilhou uma lembrança inusitada: “eu tomava licor quando eu era criança… e vinho com água”, afirmou, …
