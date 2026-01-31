Quer mais prosperidade? Tenha caminhos abertos com os rituais de cada signo

Entenda de uma vez: prosperidade vai muito além de dinheiro. Ela envolve sensação de merecimento, segurança, oportunidades e equilíbrio entre dar e receber. Por isso, o estudo da Astrologia ajuda a entender como cada signo se conecta com a energia da abundância — e quais rituais realmente funcionam melhor para ativar esse fluxo. Confira rituais de cada signo para atrair mais prosperidade em 2026!
Áries
O signo de Áries prospera quando age. Para ativar a abundância, acenda uma vela vermelha ou laranja e escreva em um papel uma atitude concreta que você pode tomar nos próximos 7 dias para melhorar sua vida financeira. Dobre o papel, mentalize coragem e iniciativa e, depois, coloque-o sob a vela (com cuidado). Você pode finalizar agradecendo como se tudo já tivesse acontecido.
Touro
Touro se fortalece sentindo segurança e estabilidade. Com isso, separe uma moeda, uma pedra de quartzo verde, uma folha de louro e uma vela verde. Coloque tudo em um prato branco em um altar. Acenda a vela e segure a moeda entre as mãos, visualizando segurança, conforto e constância. Depois, afirme: “O dinheiro entra na minha vida com facilidade e permanece comigo.” Guarde a moeda na carteira por 21 dias.
Gêmeos
A prosperidade do signo de Gêmeos vem pela comunicação. Escreva uma lista de tudo que você deseja cocriar em sua vida esse ano — atente-se para escrever no tempo presente. Após escrever, acenda uma vela amarela e leia essa lista em voz alta. Ao final, diga: “Minhas palavras abrem caminhos e criam prosperidade.” Depois, guarde a lista com carinho e só leia de novo daqui a seis meses.
Câncer
Prepare um banho morno com camomila ou manjericão. Antes do banho, mentalize estabilidade financeira e proteção para o seu lar. Durante o banho, repita: “Eu mereço abundância e acolhimento em todas as áreas da minha vida.” Jogue o preparo do pescoço para baixo, mentalizando que tudo já deu certo.
Leão
O signo de Leão atrai prosperidade quando reconhece o próprio valor. Por isso, em frente a um espelho, acenda uma vela dourada ou amarela. Olhe para si e diga três qualidades próprias ligadas ao trabalho ou ao talento pessoal. Em seguida, declare: “Meu brilho abre portas e me conecta à prosperidade.”
Virgem
Pelo menos uma vez por semana, organize sua carteira, contas ou aplicativos financeiros. Depois, acenda uma vela branca e escreva uma pequena meta financeira de forma bem realista. Ao final, afirme: “Quando organizo minha vida, a prosperidade flui naturalmente.”
Libra
Acenda uma vela rosa e escreva duas colunas: o que você dá e o que você recebe — pode ser no dinheiro, mas também nas relações de amor e amizade. Observe se há desequilíbrios. Mentalize trocas justas e diga: “Eu recebo na mesma medida em que entrego.” Finalize esse exercício com gratidão.
Escorpião
Escreva um medo ou crença limitante sobre o dinheiro em um papel. Queime o papel com cuidado e, em seguida, acenda uma vela preta. Afirme: “Eu me liberto do passado e abro espaço para a abundância.”
Sagitário
Acenda uma vela azul ou roxa e visualize crescimento profissional e novas oportunidades. Diga: “A prosperidade cresce quando eu confio no meu caminho.” Depois, anote uma nova experiência que deseja viver, sempre no tempo presente, sentindo que isso já acontece em sua vida.
Capricórnio
Escreva três metas financeiras que deseja conquistar este ano. Acenda uma vela marrom ou verde e mentalize constância e disciplina. Afirme: “Tudo o que construo com foco se transforma em prosperidade.” Depois, tome um banho de louro com alecrim, jogando o preparo do pescoço para baixo depois do banho higiênico, de preferência na Lua Crescente.
Aquário
Aquário prospera ao pensar fora da caixa. Em um papel, escreva ideias diferentes para ganhar dinheiro ou gerar valor. Acenda uma vela azul-clara e mentalize liberdade financeira. Afirme: “Minhas ideias inovadoras me conectam à abundância.”
Peixes
Prepare um momento de silêncio, acenda uma vela lilás ou branca e coloque um copo com água ao lado. Mentalize prosperidade envolvendo sua vida com leveza. Ao final, diga: “Confio que o universo cuida de mim.” Depois, beba a água.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.