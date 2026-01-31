Quer mais prosperidade? Tenha caminhos abertos com os rituais de cada signo

Entenda de uma vez: prosperidade vai muito além de dinheiro. Ela envolve sensação de merecimento, segurança, oportunidades e equilíbrio entre dar e receber. Por isso, o estudo da Astrologia ajuda a entender como cada signo se conecta com a energia da abundância — e quais rituais realmente funcionam melhor para ativar esse fluxo. Confira rituais de cada signo para atrair mais prosperidade em 2026!

Áries

Para os arianos, a abundância começa com uma atitude prática e cheia de iniciativa (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

O signo de Áries prospera quando age. Para ativar a abundância, acenda uma vela vermelha ou laranja e escreva em um papel uma atitude concreta que você pode tomar nos próximos 7 dias para melhorar sua vida financeira. Dobre o papel, mentalize coragem e iniciativa e, depois, coloque-o sob a vela (com cuidado). Você pode finalizar agradecendo como se tudo já tivesse acontecido.

Touro

Ilustração do signo de touro em um fundo bege-claro. Ao redor dele, há um círculo verde-claro e pequenas bolhas
Prosperidade, para Touro, nasce da sensação de segurança e constância (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Touro se fortalece sentindo segurança e estabilidade. Com isso, separe uma moeda, uma pedra de quartzo verde, uma folha de louro e uma vela verde. Coloque tudo em um prato branco em um altar. Acenda a vela e segure a moeda entre as mãos, visualizando segurança, conforto e constância. Depois, afirme: “O dinheiro entra na minha vida com facilidade e permanece comigo.” Guarde a moeda na carteira por 21 dias.

Gêmeos

Ilustração do signo de gêmeos em um fundo bege-claro. Ao redor dele, há um círculo verde-claro e pequenas bolhas
Quando Gêmeos usa a palavra com intenção, novos caminhos se abrem (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

A prosperidade do signo de Gêmeos vem pela comunicação. Escreva uma lista de tudo que você deseja cocriar em sua vida esse ano — atente-se para escrever no tempo presente. Após escrever, acenda uma vela amarela e leia essa lista em voz alta. Ao final, diga: “Minhas palavras abrem caminhos e criam prosperidade.” Depois, guarde a lista com carinho e só leia de novo daqui a seis meses.

Câncer

Ilustração do signo de câncer em um fundo bege-claro. Ao redor dele, há um círculo verde-claro e pequenas bolhas
A prosperidade de Câncer começa no cuidado com o lar e com as emoções (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Prepare um banho morno com camomila ou manjericão. Antes do banho, mentalize estabilidade financeira e proteção para o seu lar. Durante o banho, repita: “Eu mereço abundância e acolhimento em todas as áreas da minha vida.” Jogue o preparo do pescoço para baixo, mentalizando que tudo já deu certo.

Leão

Ilustração do signo de leão em um fundo bege-claro. Ao redor dele, há um círculo verde-claro e pequenas bolhas
Reconhecer o próprio valor é o primeiro passo de Leão rumo à abundância (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

O signo de Leão atrai prosperidade quando reconhece o próprio valor. Por isso, em frente a um espelho, acenda uma vela dourada ou amarela. Olhe para si e diga três qualidades próprias ligadas ao trabalho ou ao talento pessoal. Em seguida, declare: “Meu brilho abre portas e me conecta à prosperidade.”

Virgem

Ilustração do signo de virgem em um fundo bege-claro. Ao redor dele, há um círculo verde-claro e pequenas bolhas
Para Virgem, organizar a vida é uma forma poderosa de atrair prosperidade (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Pelo menos uma vez por semana, organize sua carteira, contas ou aplicativos financeiros. Depois, acenda uma vela branca e escreva uma pequena meta financeira de forma bem realista. Ao final, afirme: “Quando organizo minha vida, a prosperidade flui naturalmente.”

Libra

Ilustração do signo de libra em um fundo bege-claro. Ao redor dele, há um círculo verde-claro e pequenas bolhas
A abundância de Libra flui quando dar e receber entram em equilíbrio (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Acenda uma vela rosa e escreva duas colunas: o que você dá e o que você recebe — pode ser no dinheiro, mas também nas relações de amor e amizade. Observe se há desequilíbrios. Mentalize trocas justas e diga: “Eu recebo na mesma medida em que entrego.” Finalize esse exercício com gratidão.

Escorpião

Ilustração do signo de escorpião em um fundo bege-claro. Ao redor dele, há um círculo verde-claro e pequenas bolhas
Libertar-se de crenças antigas é como Escorpião abre espaço para prosperar (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Escreva um medo ou crença limitante sobre o dinheiro em um papel. Queime o papel com cuidado e, em seguida, acenda uma vela preta. Afirme: “Eu me liberto do passado e abro espaço para a abundância.”

Sagitário

Ilustração do signo de sagitário em um fundo bege-claro. Ao redor dele, há um círculo verde-claro e pequenas bolhas
A prosperidade de Sagitário se fortalece quando há confiança na própria jornada (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Acenda uma vela azul ou roxa e visualize crescimento profissional e novas oportunidades. Diga: “A prosperidade cresce quando eu confio no meu caminho.” Depois, anote uma nova experiência que deseja viver, sempre no tempo presente, sentindo que isso já acontece em sua vida.

Capricórnio

Ilustração do signo de capricórnio em um fundo bege-claro. Ao redor dele, há um círculo verde-claro e pequenas bolhas
Disciplina e foco transformam os planos de Capricórnio em abundância (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Escreva três metas financeiras que deseja conquistar este ano. Acenda uma vela marrom ou verde e mentalize constância e disciplina. Afirme: “Tudo o que construo com foco se transforma em prosperidade.” Depois, tome um banho de louro com alecrim, jogando o preparo do pescoço para baixo depois do banho higiênico, de preferência na Lua Crescente.

Aquário

Ilustração do signo de aquário em um fundo bege-claro. Ao redor dele, há um círculo verde-claro e pequenas bolhas
A prosperidade dos aquarianos nasce da inovação e do pensamento criativo (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Aquário prospera ao pensar fora da caixa. Em um papel, escreva ideias diferentes para ganhar dinheiro ou gerar valor. Acenda uma vela azul-clara e mentalize liberdade financeira. Afirme: “Minhas ideias inovadoras me conectam à abundância.”

Peixes

Ilustração do signo de peixes em um fundo bege-claro. Ao redor dele, há um círculo verde-claro e pequenas bolhas
Para os piscianos, confiar no fluxo da vida é o segredo da abundância (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Prepare um momento de silêncio, acenda uma vela lilás ou branca e coloque um copo com água ao lado. Mentalize prosperidade envolvendo sua vida com leveza. Ao final, diga: “Confio que o universo cuida de mim.” Depois, beba a água.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

