Questões tratam de arrancar mudas e de plantar árvores em locais públicos

A edição desta semana do MP Responde esclarece dúvidas a respeito de atos relacionados à flora urbana em locais públicos. Recentemente, repercutiu na imprensa o caso de uma pessoa que arrancou dezenas de mudas de árvores plantadas em locais públicos. O Promotor de Justiça Robertson Fonseca de Azevedo, do Ministério Público do Paraná, que atua nas Promotorias de Justiça do Meio Ambiente de Curitiba, explica quais as consequências dos atos de arrancar ou plantar mudas nesses locais. Confira a seguir:
– Vi uma pessoa arrancando mudas de árvores plantadas pela Prefeitura. Isso é ilegal? Quais são as consequências?
– Qualquer pessoa pode plantar mudas de árvores em locais públicos, ou é preciso ter autorização do poder público?
Serviço à população – O MP Responde tem o formato de spot com aproximadamente um minuto de duração, nos quais procuradores e promotores de Justiça respondem perguntas relacionadas ao trabalho do Ministério Público e a assuntos jurídicos.
Os spots podem ser veiculados gratuitamente por qualquer rádio interessada. As perguntas são baseadas em questões da comunidade que chegam ao MPPR, e também é possível sugerir temas.
Podcasts – Os programas de rádio do MPPR também são disponibilizados nas plataformas Spotify e Apple.
