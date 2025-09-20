Ashley Bernard tinha 31 anos e chegou a seu peso máximo: 289 quilos. Com duas filhas, ela precisou voltar a morar com os pais porque estava acamada e incapaz de se mover.
Sua filha mais velha, Anaya, na época com 11 anos, precisou assumir os cuidados da irmã, que ainda era um bebê, porque a mãe não poderia ajudá-la na situação em que se encontrava. Nessa realidade, Ashley decidiu buscar ajuda do Dr. Now, médico do reality “Quilos Mortais”, para começar sua jornada de emagrecimento.
No episódio de “Quilos Mortais”, ela revelou que seus transtornos alimentares começaram após enfrentar uma sucessão de traumas desde a infância e ser abandonada nas duas vezes em que engravidou, encontrando na comida uma forma de lidar com suas dores.
Após a consulta com Dr. Now, Ashley começou a se dedicar aos exercícios físicos e a dieta, e perdeu peso rapidamente, sendo aprovada para passar pela cirurgia bariátrica.
Até o fim do acompanhamento, ela havia perdido mais de 61 quilos em menos de 12 meses.
Atualmente, ela compartilha conteúdos sobre seus quatro filhos — de quem é mãe solteira — e sua rotina nas redes sociais, somando 70 mil seguidores na soma entre Facebook, Tiktok e Instagram.
“Meu coração é maior do que meu corpo”, diz sua descrição em um dos seus perfis.
Apesar de não parecer ter perdido muito peso, em suas publicações ela aparece fazendo dancinhas e aproveitando momentos com seus filhos.