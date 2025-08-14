Com informações de Fabio Trindade – Depois da Fiat, é a vez da Ram ter uma picape média usando a base desenvolvida em parceria com a Changan Hunter. Chamada de Dakota, é um dos frutos do projeto KP2, de US$ 385 milhões que já tinha colocado a Fiat Titano em produção na Argentina com diversas evoluções, inclusive o motor 2.2 turbodiesel mais moderno.
Resgatando o nome Dakota, já utilizado pela Dodge em uma picape que chegou a ser produzida no Brasil, deverá compartilhar bastante com a Fiat Titano, inclusive este motor 2.2 turbodiesel de 200 cv e 45,9 kgfm, ligado ao câmbio automático de 8 marchas e sistema de tração 4×4 com reduzida e modo automático. Por fora, percebemos diversas peças compartilhadas, mas o design da dianteira tem o DNA da Ram, bem diferente da Titano, assim como as lanternas e tampa da caçamba.
O lançamento começa pela Argentina em dezembro deste ano, chegando ao Brasil no começo de 2026. Ainda em um conceito, já nos mostra bastante do que esperar para picape, mas não sabemos se seu interior será exclusivo ou algo baseado na nova arquitetura da Changan Hunter, com duas telas e um layout mais moderno e atual que da Titano.
A produção será na Argentina, na planta de Córdoba, onde já nasce a atual Fiat Titano. Dentro da Stellantis, a Changan Hunter deu origem a Peugeot Landtrek, Fiat Titano e, curiosamente, em alguns mercados é vendida como Ram 1200, que é um rebadge, não uma picape com o visual mais exclusivo, como a Ram Dakota agora apresentada.