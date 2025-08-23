O Siate foi acionado na noite desta quinta-feira (21) para atender uma ocorrência de agressão no Bairro Floresta, em Cascavel. A vítima, um rapaz de 25 anos, sofreu ferimentos na cabeça após ser atingido por uma garrafada durante uma briga em um bar.
Após receber os primeiros socorros no local, o jovem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Brasília.
Segundo relatos, a vítima não soube ou não quis informar à equipe de socorro quem teria sido o agressor, tampouco o motivo da briga. O caso será investigado.