Bastien Baco : RC Strasbourg 1 – 1 FC Nantes (NUL)

« En ce dimanche après-midi, je vois les deux équipes se neutraliser, dans un stade de la Meinau encore en rénovation. Alors que Strasbourg est allé l’emporter à Metz la semaine dernière (1-0), le FC Nantes est en quête de ses premiers points de la saison après sa défaite contre le PSG dimanche dernier (0-1). Dans cette rencontre, je vois les Strasbourgeois ouvrir la marque par un de leurs attaquants, à l’image de Panichelli à Saint-Symphorien la semaine dernière. Cependant, j’imagine les Nantais afficher un beau visage dans la ville du parlement européen, confirmant les promesses entrevues à la Beaujoire et parvenant à égaliser contre les Alsaciens. »

Arthur : RC Strasbourg 1 – 1 FC Nantes (NUL)

« Un Strasbourg un peu émoussé physiquement après son match de jeudi. Nantes va tout de même encaissé un but mais va être capable de créer du danger en contre-attaque. Un bon point pris en Alsace. »

Les optimistes

Baptiste : RC Strasbourg 1 – 2 FC Nantes (VICTOIRE)

« Je vois les Canaris aller chercher leur premier succès de la saison en Alsace ce dimanche. J’imagine un match ouvert avec des occasions de part et d’autres. Un but sans doute du redoutable Emegha et j’espère que les hommes de Luis Castro parviendront eux aussi à se montrer cliniques face à la cage. Je pense que si les coéquipiers de Matthis Abline parviennent à être plus lucides dans les derniers mètres, ils peuvent espérer gagner les 3 points ce week-end. »

Valentin : RC Strasbourg 0 – 1 FC Nantes (VICTOIRE)

« Dans un match que j’imagine relativement ouvert avec beaucoup d’occasions mais où peut sont concrétisées je pense que le FC Nantes va réussir à décrocher sa première victoire et prendre confiance pour la suite de la saison. Malgré une animation offensive très faible face a Paris on a pu voir que les Canaris peuvent réaliser de grosses performances notamment défensives et je les vois s’imposer face a Strasbourg. »

Morgan : RC Strasbourg 1 – 2 FC Nantes (VICTOIRE)

« Les Nantais ont rendu une copie encourageante et sérieuse contre le PSG. On peut donc considérer qu’il s’agissait du dernier match d’entrainement avant le VRAI premier match de la saison, ici contre Strasbourg. Optimiste, j’imagine les Canaris l’emporter 2-1 loin de la Beaujoire. »

Les pessimistes

Killian Robart : RC Strasbourg 2 – 1 FC Nantes (DÉFAITE)

« Face au RCSA je vois les Nantais chuter d’une courte tête. Après un match abouti face à Brondby (0-0) malgré le nul concédé à domicile, je vois les Alsaciens continuer sur leur bonne lancée et s’imposer face au FC Nantes une semaine après leur victoire face à Metz (0-1). Les Strasbourgeois, avec une équipe jeune mais talentueuse, devraient selon moi ouvrir le score avec un but d’Emegha ou de Panichelli. Après avoir égalisé, je vois des Nantais encore en rodage concéder un but en toute fin de rencontre. »

Gaspar De Vas : RC Strasbourg 2 – 1 FC Nantes (DÉFAITE)

« Si Strasbourg n’a pas spécialement été convaincant contre Metz, je vois tout de même les Alsaciens remporter cette deuxième journée contre les Canaris. En effet, les automatismes manquent encore même si j’espère que nous verrons une équipe bien plus portée vers l’avant que contre le PSG. Le match pourrait s’emballer car deux équipes jeunes avec peu d’expérience vont s’affronter mais je vois Chelsea B l’emporter. »

Athys : RC Strasbourg 2 – 1 FC Nantes (DÉFAITE)

« Je vois bien 2-1 pour Strasbourg. Se rassurer et « racheter » de leur dernier match à domicile. Néanmoins le FC Nantes va essayer de surfer sur leur bon premier match face au PSG. »

Killian : RC Strasbourg 2 – 0 FC Nantes (DÉFAITE)

« Le match s’annonce compliqué pour le FC Nantes, en déplacement sur la pelouse de Strasbourg. Le manque d’expérience et d’automatismes côté nantais pourrait offrir l’avantage à la jeune équipe strasbourgeoise, mieux armée pour contrôler la rencontre et aller chercher la victoire. »

Classement saison 2024-2025 actualisé après 33 matches toutes compétitions confondues