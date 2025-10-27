El Atlético de Madrid afronta esta noche en el Benito Villamarín un partido de esos que separan al equipo que compite del que solo sobrevive. Los rojiblancos llegan igualados a puntos con el Betis (16 en nueve jornadas), pero con sensaciones muy distintas: mientras el conjunto de Simeone intenta levantarse tras el varapalo europeo en Londres (4-0 ante el Arsenal), los de Pellegrini atraviesan una de sus rachas más sólidas de los últimos tiempos.
El Atlético necesita una victoria fuera de casa que reafirme su candidatura a pelear por todo. Hasta ahora, el equipo ha mostrado un rendimiento fiable en el Metropolitano, pero la irregularidad lejos de casa lastra el discurso. En Sevilla, la exigencia será máxima: el Villamarín aprieta, el Betis juega con ritmo y Pellegrini ha sabido construir un bloque reconocible y competitivo incluso sin su cerebro, Isco, lesionado desde septiembre.
El técnico chileno ha compensado esa ausencia apostando por un trío de mediocampistas con músculo y criterio: Amrabat, Fornals y Guido Rodríguez han dado equilibrio a un equipo que combina presión y pausa con una facilidad poco habitual. Por bandas, Antony es un puñal; el brasileño vive su mejor momento desde que aterrizó en Heliópolis, aportando desborde y gol. Y arriba, Cucho Hernández se ha ganado el puesto a base de trabajo y movilidad. Este Betis no es aquel que se partía entre líneas: ahora compite, pelea y muerde.
Frente a eso, Simeone recupera piezas y busca respuestas. Oblak seguirá siendo el escudo bajo palos, con una zaga en la que Giménez y Le Normand apuntan a titulares, acompañados por Llorente en el lateral derecho y Hancko por el izquierdo. En la medular, Koke volverá a ejercer de brújula, acompañado por Pablo Barrios, cada vez más asentado. Arriba, Julián Álvarez liderará el ataque, con la misión de transformar en goles las pocas concesiones que ofrezca el Betis. El argentino ha encajado en el sistema rojiblanco con naturalidad, pero necesita un gran partido fuera de casa para consolidarse como el nuevo referente ofensivo del equipo.
El duelo se decidirá en los pequeños detalles. El Atlético deberá evitar que el Betis combine con comodidad en campo contrario y, sobre todo, cortar las transiciones antes de que Antony o Fornals puedan girar al bloque rojiblanco. La presión tras pérdida y la contundencia en las áreas marcarán la diferencia. Si el equipo mantiene la concentración y encuentra ritmo en ataque, tiene argumentos para imponer su jerarquía.
Para Simeone, además, es una cuestión de orgullo: recuperar la fiabilidad, el carácter y el espíritu competitivo que históricamente han definido a su Atlético. El equipo no puede permitirse otro tropiezo lejos de casa. En un calendario exigente, cada punto pesa, y el Villamarín es el escenario perfecto para dar un golpe de autoridad.
Enfrente habrá un Betis en crecimiento, con un estadio encendido y un grupo que huele a proyecto consolidado. Pero el Atlético, cuando muerde, cuando se reconoce a sí mismo, sigue siendo ese equipo incómodo que puede desarmar a cualquiera.