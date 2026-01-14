Varias partes del Real Madrid han salido beneficiadas y otras perjudicadas con la llegada de Arbeloa, hasta ahora entrenador del Castilla, y la destitución de Xabi Alonso a mitad de temporada.

Varias fuentes de Valdebebas consultadas por ESPN, la opinión de la afición madridista y la situación actual del equipo dejan una lista de perdedores y ganadores tras el despido de Alonso.

Ganadores de la salida de Xabi Alonso

Vinícius y Xabi Alonso Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

Vinícius Júnior

El crack brasileño del Real Madrid nunca conectó con Xabi Alonso, y ni siquiera se despidió de él tras su destitución. Vini perdió su estatus de intocable con el tolosarra desde el Mundial de Clubes, no aceptó que le cambiara en los partidos y no comulgó con las ideas defensivas del técnico.

Con Xabi Alonso, Vinícius Júnior vivió una racha de 16 partidos sin marcar gol. Curiosamente esa racha terminó con su gol ante el Barcelona en la Supercopa de España que acabó por convertirse en el último partido de Xabi como entrenador del Real Madrid.

Ahora con Arbeloa las sensaciones son distintas. Fuentes del club blanco y el entorno del jugador deslizan a ESPN que Vini recuperará su rol de estrella. Eso, a su vez, podría volver a reactivar las negociaciones para su renovación, totalmente estancadas desde el pasado mes de mayo. Arbeloa dejó claras sus intenciones en su primera rueda de prensa: “Quiero que Vinícius baile y disfrute”.

Arbeloa

El técnico salmantino ya tiene la oportunidad que soñaba desde que entró en La Fábrica como entrenador. Arbeloa se siente preparado para liderar al Madrid y no está aquí como un interino que sube desde el filial. Cuenta con el apoyo de la directiva y el despido de Xabi a mitad de temporada ha acelerado el camino para que agarre el mando del banquillo blanco mucho antes de lo previsto. Además, lo hace con el equipo aún en condiciones para luchar por LaLiga, la Copa del Rey e incluso la UEFA Champions League.

Los canteranos

En Valdebebas hay mucha ilusión por la llegada de Arbeloa al primer equipo. Xabi Alonso apenas contó con La Fábrica, y el extécnico del Castilla parece que usará a futbolistas de la academia desde el primer día. Ha convocado a siete canteranos para su primer partido contra el Albacete y varios de ellos serán titulares, según varias fuentes informan a ESPN.

En su presentación, Arbeloa mandó un esperanzado mensaje en este sentido: “La cantera del Real Madrid es la mejor del mundo y lo llevamos demostrando muchísimos años. He tenido la suerte de entrenar a muchísimos jugadores en estos años y ellos me han traído hasta aquí. Tienen una grandísima oportunidad porque el entrenador del primer equipo les conoce mejor que nadie y la exigencia que les transmito es la exigencia del Real Madrid. Saben que cuento con ellos”.

Pintus

Antonio Pintus es uno de los grandes reforzados de la salida de Xabi Alonso. El preparador físico fue clave en las últimas cinco Champions League del Real Madrid y mantiene una relación muy cercana con Florentino Pérez.

Fue relegado a un segundo plano con el fichaje de Ismael Camenforte como nuevo preparador físico de Xavi y ahora vuelve a un puesto de mando llegada de Arbeloa. Será el jefe de la preparación física con el nuevo entrenador.

“Es un privilegio tenerle en el cuerpo técnico. Tiene 5 Copas de Europa a sus espaldas y es un preparador físico excepcional. Es de los mejores del mundo y será el encargado de llevar la parcela física. Conoce muy bien a muchos jugadores y ha trabajado con ellos. Tiene su método y todos sabemos lo bien que ha funcionado en esta casa. Es un placer trabajar con él, poder aprender de él y estar a su lado. Es una suerte tremenda para mí y para los jugadores”, dijo Arbeloa en su presentación.

play 1:16 Vinicius tiene que hablar en la cancha El debate sobre la actitud del jugador brasileño y la salida de Xabi Alonso.

Valverde

Federico Valverde fue uno de los jugadores a los que más le costó adaptarse al libreto de Alonso y, como ha venido contando ESPN, uno de los más críticos con los métodos del tolosarra. El uruguayo no encontró su hueco en el centro del campo del vasco y tuvo que jugar en el lateral diestro más de lo que le gustaría. Xabi quería más orden y control de juego en su centro del campo y no valoraba tanto el dinamismo y la anarquía de Valverde. Con Arbeloa el guion puede cambiar.

Los perdedores con la salida de Xabi

La directiva del Real Madrid

Xabi Alonso fue la gran apuesta de la directiva del conjunto blanco para suceder a Carlo Ancelotti en el banquillo merengue y siete meses después ha sido despedido, lo que supone un fracaso de las dos partes.

La directiva tomó la decisión de cesar a Xabi, según apuntan varias fuentes a ESPN, y nunca le dio todo el apoyo que necesitaba para cimentar su proyecto, con ejemplos muy claros como la polémica con Vinicius Júnior y sus desplantes al entrenador, que alcanzaron el punto más álgido en el Clásico del Bernabéu. La directiva no defendió a su técnico ante el vestuario y eso dificultó aún más la tarea de Xabi.

Ahora, ya con Alonso fuera del Real Madrid, la afición sigue mirando a los jugadores por su bajo rendimiento y compromiso y empiezan a señalar al palco por la planificación de la plantilla, además de la falta de paciencia con el vasco, despedido a los siete meses tras firmar un contrato de tres años. El éxito de Arbeloa, la bala a la que se aferran desde la planta noble del Bernabéu.

Xabi Alonso

El entrenador tolosarra, que llegaba tras una trayectoria inigualable en el Bayer Leverkusen, no ha cumplido con las expectativas en el Madrid. Su equipo no jugó bien, no sacó los resultados esperados, recibió goleadas contra los grandes y no se impuso en el vestuario.

Xabi Alonso ha decepcionado en el club blanco, por no haber tenido la suficiente valentía para seguir sus ideas ante una directiva y un grupo de jugadores complicado. Terminó plegándose a ambas partes en busca de lo mejor para su equipo y se quedó en tierra de nadie, sin alcanzar nunca el fútbol de “rock and roll” que anunció en su presentación. Su paso por el Real Madrid será un lunar en su carrera como entrenador.

play 1:12 Los cambios en el Real Madrid tras el nombramiento de Arbeloa Rodra reporta que Mbappé no entrenó hoy y también sobre quienes ocuparán los cargos que habían quedado vacantes tras la asunción del nuevo entrenador y de su cuerpo técnico.

En duda tras la salida de Xabi Alonso

Mastantuono

Franco Mastantuono, vital para Xabi en el inicio, perdió su sitio en el once y eso le generó tiranteces con su entrenador. No entendió su cambio de rol, según las fuentes, y fue uno de los pocos jugadores que ni se despidió de Alonso tras su marcha.

Güler

Arda Güler fue la gran apuesta de Xabi en el centro del campo pero desapareció del once en los últimos partidos del Madrid este curso. Está por ver qué rol desempeñará con Arbeloa.

Rodrygo

En el lado de Rodrygo ocurrió lo contrario. De apenas acumular minutos en gran parte de la temporada a ser vital en este final. Para el primer partido de la nueva etapa el brasileño se queda en casa descansando para superar unas molestias. Luego está por ver si Arbeloa encuentra hueco en su once para ubicarlo junto a Vinicius y Mbappé.