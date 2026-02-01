Neste domingo (1º), o Real Madrid recebe o Rayo Vallecano, às 10h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 22ª rodada de LALIGA.
O time merengue defende uma invencibilidade de seis jogos na competição local, mas tenta dar uma resposta após perder para o Benfica, por 4 a 2, e ser obrigado a disputar os playoffs da Champions League.
No Espanhol, o time de Vinicius Jr., Rodrygo e Mbappé é o segundo colocado, com 51 pontos, e busca pressionar o líder Barcelona, que visita o Elche no sábado (31).
Já o Rayo Vallecano soma duas derrotas consecutivas, a última para o Osasuna por 3 a 1. O time tem 22 pontos e está na briga direta contra o rebaixamento.
Onde assistir a Real Madrid x Rayo Vallecano?
Real Madrid x Rayo Vallecano, neste domingo (1º), às 10h (de Brasília), pela 22ª rodada da LALIGA, terá transmissão ao vivo no plano premium do Disney+.
Palpite para Real Madrid x Rayo Vallecano:
Prováveis escalações de Real Madrid x Rayo Vallecano:
O Real Madrid continua a enfrentar problemas na defesa devido a lesões. Além do zagueiro Éder Militão, que segue afastado por lesão, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold e Ferland Mendy são dúvidas para a partida. Após ser preservado no último jogo do Espanhol, Rodrygo está à disposição do técnico Alvaro Arbeloa.
O provável time tem: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Güler e Bellingham; Mastantuono, Mbappé e Vinicius Jr..
O Rayo também tem problemas por lesão. O técnico Iñigo Pérez não terá Abdul Mumim e Diego Mendez, ambos lesionados. Andrei Ratiu, recuperando-se de uma lesão muscular, também é dúvida.
A equipe deve ser escalada com: Batalla; Espino, Lejeune, Ciss e Chavarría; Valentín, Pedro Díaz e Isi Palazón; Carlos Martín, De Frutos e Álvaro García.