Com o auditório da Rua da Cidadania lotado, os moradores da Regional Cajuru definiram, na noite dessa quarta-feira (20), as dez prioridades da região dentro do Fala Curitiba que vão entrar no orçamento municipal de 2026. O prefeito Eduardo Pimentel também participou da audiência pública.

Ele parabenizou os moradores pela mobilização e interesse em discutir e ajudar a definir as melhorias para os bairros onde moram. “Fico muito feliz de participar das audiências públicas do Fala Curitiba. O que for definido aqui vai entrar direto no orçamento da cidade no ano que vem. É muito importante essa mobilização social”, disse o prefeito Eduardo Pimentel.

Para uma plateia atenta e animada, Pimentel elencou as principais obras em andamento no Cajuru e as futuras, como a construção do novo terminal do Capão da Imbuia, mais moderno, com mais integração e que ficará em frente à Rua da Cidadania.

“Aqui também temos as obras do Inter 2 e do Ligeirão Leste-Oeste. Já fizemos a nova Victor Ferreira do Amaral e estamos fazendo novos viadutos como o que vai ligar Curitiba a Pinhais”, explicou Pimentel.

Prioridades

As três prioridades mais votadas pelos moradores foram a melhoria na Praça Mauro Ferreira, com implantação de uma quadra com grama sintética; melhorias nas ciclovias dos bairros da Regional Cajuru; e implantação de Pronto Atendimento Odontológico na UPA Cajuru.

O prefeito Eduardo Pimentel também explicou que as outras demandas selecionadas para a fase final do Fala Curitiba, mas que não ficaram entre as 10 principais, também serão estudadas pelos técnicos da Prefeitura e serão feitas ao longo do tempo.

Fazem parte da Regional Cajuru os seguintes bairros: Cajuru, Capão da Imbuia, Guabirotuba, Jardim das Américas, Uberaba e Tarumã.

Oportunidade

Para Claudia Moreira, moradora do Uberaba, o programa Fala Curitiba é uma grande oportunidade para os moradores conseguirem levar suas demandas para a Prefeitura.

“Estamos fazendo uma mobilização para conseguirmos asfalto para nossa rua, a João Maria Leandro. A gente vem para participar e fazer a nossa parte”, disse Claudia. O pedido dela e dos vizinhos entrou nas 10 prioridades da Regional e a obra estará prevista no orçamento municipal de 2026.

O pedido da moradora Liliam Alfanio também foi escolhido entre as prioridades da região, a implantação da grama sintética na Praça Mauro Ferreira para o projeto social Verona atender crianças e adolescentes com futebol.

“Achei bem legal participar do Fala Curitiba, recebi mensagem da Prefeitura me convocando e coloquei nos meus grupos da família e de amigos para eles virem votar também”, contou Liliam.

“Aqui é uma excelente oportunidade para a gente ser ouvido. Nossa participação ativa fortalece o nosso bairro e o bem-estar da comunidade”, definiu a moradora do Cajuru.

Prioridades da Regional Cajuru

Melhorias na Praça Mauro Ferreira (Rua Santo André), com implantação de grama sintética

Melhorar nas ciclovias nos bairros da Regional Cajuru

Implantar pronto atendimento odontológico na UPA Cajuru

Pavimentação e drenagem da Rua João Maria Leandro

Reforma do bloco de Educação integral na Escola Municipal Coronel Durival de Britto e Silva

Apoio e parcerias com o projeto Família Trindade (campo do Camargo/Terrão)

Pavimentação da Rua Rubens Cardoso Brito e da Travessa Izolina Alves Farias

Melhoria do Bosque no Uberaba, na região da Rua Capitão Leônidas Marques, próximo à Associação da Caixa Econômica Federal

Rondas de monitoramento na Regional Cajuru

Aumento de oferta dos atendimentos especializados

Fala Curitiba

Lançado em maio de 2017, o Programa Fala Curitiba, coordenado pelo Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), tem o objetivo de ouvir a vontade da população quanto às propostas das Leis Orçamentárias do Município, ampliar o debate e direcionar a indicação de demandas priorizadas por uma comunidade, considerando as características específicas dos seus 75 bairros.

Próximas reuniões presenciais finais do Fala Curitiba

21/8 (quinta-feira)

CIC – Administração Regional (Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460, CIC)

Pinheirinho – Rua da Cidadania (Av. Winston Churchill, 2.033, Pinheirinho)

22/8 (sexta-feira)

Boa Vista – Rua da Cidadania (Av. Paraná, 3.600, Bacacheri)

Matriz – Memorial de Curitiba (R. Dr. Claudino dos Santos, 79, Centro/São Francisco)

Todas as reuniões começam às 19h.

