A reportagem da Tribuna do Paraná sobre as lendas do subterrâneo de Curitiba serviu de inspiração para um dos capítulos do livro-reportagem “Nas Sombras da Cidade”, desenvolvido por estudantes do curso de Jornalismo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). O lançamento da obra acontecerá no dia 6 de novembro (quinta-feira), às 9h, em um evento realizado no campus de Curitiba.
O livro é fruto do trabalho das futuras jornalistas Lara Wilsek, Letícia Seixas, Maria Luiza Baiense, Maria Júlia Neves e Mariana Aquino, que exploram três lendas populares que atravessam o imaginário da cidade. Além das histórias do subterrâneo curitibano, a obra investiga também as lendas do Gato Bóris e da Casa do Burro Brabo, temas que já foram abordados anteriormente pela Tribuna do Paraná.
Segundo Mariana Aquino, uma das autoras, a proposta do livro era abordar o jornalismo investigativo a partir de temas que fazem parte do imaginário popular de Curitiba. “As lendas são aquilo que mantêm uma cidade viva e despertam curiosidade de moradores de outras regiões do país. Vimos a oportunidade de contar de forma imersiva o porquê dessas histórias existirem e revelar as verdades por trás delas”, explica.
O lançamento acontecerá na sala acústica do bloco vermelho da PUCPR e contará com sorteio especial do livro, brindes e coffee break para os participantes, proporcionando um momento de integração entre público, estudantes e convidados.
O projeto faz parte do trabalho de conclusão de curso das estudantes. Para a avaliação e recepção do livro, o evento contará com a presença de Hugo Tavares, historiador da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), e Rodolfo Stancki, professor da PUCPR e um dos organizadores do livro “O Melhor do Terror dos Anos 80”.
Serviço
Lançamento do livro “Nas Sombras da Cidade”
Data: 6 de novembro (quinta-feira)
Horário: 9h às 10h30
Local: Sala acústica, no térreo do bloco vermelho da PUCPR, localizada na Rua Imaculada Conceição, nº 1155, no bairro Prado Velho
Entrada gratuita
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.