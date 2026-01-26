Romance com João faz Agrado faz vida de Agrado virar inferno em Coração Acelerado · Notícias da TV

O romance de João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz) começará muito bem em Coração Acelerado. Eles se beijarão pela primeira vez e logo passarão dias juntos, isolados, se amando e fazendo música no rancho dele. A bonança, no entanto, durará pouco. Ao voltarem à realidade, eles encararão uma tempestade de revelações e acusações –e Naiane (Isabelle Drummond) fará questão de tornar a vida da prima um inferno.

Em cenas previstas para irem ao ar a partir do capítulo desta segunda (26) na novela das sete da Globo, João Raul e Agrado terão seu primeiro beijo. Ele ficará instantaneamente apaixonado pela mocinha após vê-la cantar.

Uma chuva forte começará, e o astro sertanejo convencerá Agrado a acompanhá-lo até o rancho dele, onde os dois poderão compor uma música juntos, sem serem incomodados por ninguém.

A personagem de Isadora Cruz topará, e o casal passará cerca de dois dias numa espécie de paraíso particular, só se amando intensamente e fazendo música juntos.

A volta à realidade, no entanto, será dura. Ao ligarem seus celulares, os dois verão que um vídeo em que aparecem cantando juntos no Mequetrefe terá viralizado e que Agrado já terá sido identificada como prima de Naiane.

A partir daí, a vida da mocinha virará de cabeça para baixo. Agrado, que achava que sua família era composta apenas por sua mãe, descobrirá que na verdade tem prima, tia, avô e até é herdeira de terras em Bom Retorno.

João Raul perguntará o que está acontecendo, e a cantora não saberá o que dizer. Ela irá correndo encontrar Janete (Leticia Spiller), em busca de explicações. “Mãe?! Que loucura é essa?!”, questionará.

Janete então finalmente contará à filha toda a verdade sobre sua história. Agrado ficará muito abalada e magoada por ter sido enganada a vida inteira. Ela preferirá se afastar da mãe, mas ainda terá muitos problemas por conta de armações e vinganças de Naiane e Zilá (Leandra Leal).

Coração Acelerado é ambientada na fictícia cidade de Bom Retorno, no Estado de Goiás. O folhetim conta com direção artística de Carlos Araújo. No elenco, estão Isadora Cruz, Filipe Bragança, Leticia Spiller, Leandra Leal, Antonio Calloni, entre outros nomes.

