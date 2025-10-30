Rio de Janeiro
Seis mulheres, seis trajetórias e um universo que combina luxo, poder, coragem e resiliência —longe do eixo Rio-São Paulo. É assim que “Poderosas do Cerrado”, novo doc-reality da Globo, promete jogar luz sobre Goiânia, a capital do agronegócio, do sertanejo e de uma região que desperta cada vez mais interesse no país. A série estreia em 29 de outubro, no Globoplay, e também será exibida pelo canal GNT.
