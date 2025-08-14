➡️ Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”: funcionamento normal de sexta-feira a domingo, das 6h às 17h.
➡️ Estação das Docas: funcionará na sexta-feira (15) e sábado (16) normalmente, das 10h a 1h da madrugada. No domingo, o funcionamento será até meia-noite.
➡️ Parque Zoobotânico Mangal das Garças: funcionará normalmente no feriado, das 8h às 18h.
➡️ Espaço São José Liberto (ESJL), que abriga o Museu de Gemas do Pará, o Polo Joalheiro e a Casa do Artesão – funcionará das 10h às 14h.
➡️ Museus e Memoriais do Estado: estarão abertos das 9h às 17h, exceto o Museu do Estado do Pará (MEP), no Palácio Lauro Sodré, que está com visitação suspensa devido a obras.
➡️ Parque da Residência: funciona de 9h até 17h.
➡️ Parque da Cidade: Funcionará das 8h às 22h.
➡️ Porto Futuro: funcionamento das 6h às 22h.
➡️ Theatro da Paz: aberto das 9h às 12h, e das 14h às 17h (visitas guiadas).
➡️ Parque Cemitério Soledade: aberto das 9h às 17h.
