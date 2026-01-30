saiba o que é o fenômeno flagrado em Curitiba

Um fenômeno meteorológico inusitado chamou a atenção no bairro Barreirinha, em Curitiba, na manhã de quarta-feira (28/1). Por volta das 10h30, o fotógrafo Valquir Kiu Aureliano, que trabalha para a prefeitura, capturou o momento exato em que uma coluna de ar surgiu repentinamente no meio da rua enquanto ele se deslocava para uma reportagem.

A imagem logo levantou questionamentos: seria o início da formação de um tornado? Apenas um vento forte? De acordo com o inspetor Nelson Ribeiro, coordenador da Defesa Civil de Curitiba, o que o fotógrafo registrou é conhecido como redemoinho de poeira, dust devil, pé-de-vento ou miniciclone térmico.

Esse tipo de fenômeno tem uma explicação científica. A formação ocorre em condições específicas: tempo seco combinado com calor intenso. Quando existe baixa pressão em determinado ponto, o ar quente das áreas adjacentes se desloca para essa região, formando uma corrente ascendente que começa a girar, dando origem ao pé-de-vento. Geralmente, esses redemoinhos são passageiros, durando apenas alguns minutos.

O coordenador da Defesa Civil tranquiliza a população quanto aos riscos associados a esse tipo de ocorrência. “Podem derrubar ou arremessar objetos soltos, como restos de madeira e sacos de lixo. A poeira levantada pelo vento e os detritos podem sensibilizar os olhos, mas não chega à proporção de estragos de um tornado”, afirma.

Quando o redemoinho pode ser perigoso?

Nelson explica que esses redemoinhos só representam riscos mais significativos quando associados a incêndios florestais, pois podem disseminar as chamas. Nesses casos específicos, recebem o nome de redemoinhos de fogo ou fire whirl.

“Nestas situações podem provocar ignições secundárias, aumentando abruptamente a velocidade e intensidade do fogo e também pode cruzar aceiros e linhas de controle, atingindo assim outras localidades, sendo um perigo maior”, diz o coordenador.

Sinais de perigo? Confira o telefone da Defesa Civil

Caso você presencie algum fenômeno semelhante e suspeite que possa representar perigo ou causar algum incidente, entre em contato com a Defesa Civil de Curitiba pelo telefone 199 ou acione o Corpo de Bombeiros pelo número 193.