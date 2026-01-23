Saiba quais são os diferentes tipos de cidadania e os requisitos e documentos necessários para cada tipo

Você já se perguntou por que algumas pessoas podem morar, estudar ou trabalhar legalmente em outros países com mais facilidade do que outras? Ou por que, mesmo morando há anos em um lugar, alguém ainda não é considerado cidadão dali? A resposta está em um conceito simples, mas muito importante: cidadania. Neste artigo, você vai entender quais são os principais tipos de cidadania, como cada uma funciona e quais documentos e requisitos costumam ser exigidos. Ao final da leitura, você terá uma visão clara do tema e saberá exatamente por onde começar se quiser buscar uma cidadania no futuro.

O que é cidadania?

Cidadania é o vínculo legal entre uma pessoa e um país. Esse vínculo garante direitos, como estudar, trabalhar e votar, e também deveres, como cumprir as leis. Cada país define suas próprias regras para conceder cidadania, mas, no geral, os tipos seguem padrões parecidos no mundo todo.

Cidadania por nascimento (jus soli)

Esse é um dos tipos mais simples de cidadania. A expressão jus soli significa “direito do solo”.

Como funciona

A pessoa se torna cidadã por ter nascido no território do país, independentemente da nacionalidade dos pais. O Brasil é um exemplo clássico desse tipo.

Requisitos comuns

Ter nascido dentro do território do país e possuir documento de nascimento online ou físico.

Em alguns casos, os pais não podem estar a serviço do governo estrangeiro

Documentos geralmente exigidos

Certidão de nascimento

Documento de identidade dos pais

Registro civil no país de nascimento

Cidadania por descendência (jus sanguinis)

Esse é um dos tipos mais buscados atualmente, especialmente por quem tem avós ou bisavós estrangeiros. Jus sanguinis significa “direito de sangue”.

Como funciona

A cidadania é transmitida de pais para filhos, mesmo que o nascimento tenha ocorrido em outro país. Itália, Portugal e Espanha são exemplos conhecidos.

Requisitos comuns

Comprovar o parentesco com o cidadão do país

Respeitar o limite de gerações permitido (varia conforme o país)

Não ter perdido o direito por regras específicas

Documentos geralmente exigidos

Certidões de nascimento, casamento e óbito da linha familiar

Documentos do antepassado estrangeiro

Documentos pessoais do requerente

Traduções juramentadas e apostilamento (em muitos casos)

Cidadania por naturalização

Esse tipo é destinado a quem não nasceu nem tem ascendência direta do país, mas construiu vida ali.

Como funciona

A pessoa solicita a cidadania após morar legalmente por um período mínimo, cumprir regras e demonstrar integração com o país.

Requisitos comuns

Tempo mínimo de residência legal

Conhecimento básico do idioma

Bons antecedentes criminais

Capacidade de sustento próprio

Documentos geralmente exigidos

Passaporte válido

Comprovante de residência

Registro de imigração

Certidão de antecedentes criminais

Comprovantes de renda ou trabalho

Cidadania por casamento ou união estável

Muitas pessoas acreditam que casar com um cidadão estrangeiro gera cidadania automática, mas isso não é verdade.

Como funciona

O casamento facilita o processo, mas ainda exige um pedido formal e o cumprimento de prazos.

Requisitos comuns

Casamento ou união estável reconhecida legalmente

Tempo mínimo de casamento ou convivência

Comprovação de relação verdadeira

Documentos geralmente exigidos

Certidão de casamento ou união estável

Documentos do cônjuge cidadão

Comprovantes de convivência

Documentos pessoais do requerente

Cidadania por investimento

Esse tipo é menos comum e voltado a pessoas com alto poder financeiro.

Como funciona

O país concede cidadania ou residência com caminho para cidadania em troca de investimentos econômicos, como imóveis ou empresas.

Requisitos comuns

Investimento mínimo definido pelo país

Origem lícita do dinheiro

Manutenção do investimento por determinado período

Documentos geralmente exigidos

Comprovantes financeiros

Declarações bancárias

Documentos pessoais

Certidões negativas criminais

Cidadania por motivos especiais ou humanitários

Alguns países concedem cidadania em situações específicas.

Como funciona

Pode ocorrer em casos de refugiados, apátridas ou pessoas com serviços relevantes prestados ao país.

Requisitos comuns

Situação humanitária comprovada

Decisão administrativa ou judicial

Cumprimento de regras específicas

Documentos geralmente exigidos

Documentos que comprovem a situação especial

Registros migratórios

Documentos pessoais disponíveis

Por que entender os tipos de cidadania é tão importante?

Muitas pessoas perdem tempo e dinheiro porque não sabem qual tipo de cidadania se aplica ao seu caso. Entender isso desde o início ajuda a:

Evitar processos errados

Organizar documentos com antecedência

Ter expectativas reais sobre prazos e dificuldades

E aqui fica um ponto importante: cada país tem regras próprias. Os tipos de cidadania são parecidos, mas os detalhes mudam bastante.

O próximo passo depois de entender os tipos

Agora que você conhece os principais tipos de cidadania, o próximo passo é simples: identificar qual deles faz sentido para você. É por nascimento? Descendência? Tempo de residência? A partir disso, fica muito mais fácil buscar informações específicas e confiáveis.

No próximo nível de conhecimento, você vai descobrir como analisar sua própria história familiar ou migratória para saber se tem direito a alguma cidadania, e isso pode ser mais comum do que parece.