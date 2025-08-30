A secretária de Assistência Social do município de Ubiratã, Claudinéia S. Lazaretti, participou do evento.
O secretário de Estado do Turismo (Setu), Leonaldo Paranhos, lançou nesta sexta-feira (29), em Campo Mourão, o Território Turístico Ecoaventuras, Histórias e Sabores que abrange os 25 municípios da Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão (Comcam). O lançamento aconteceu na sede da Comcam, que ficou lotada. Prefeitos de vários municípios da região, vereadores e demais lideranças participaram do encontro.
Na ocasião, Paranhos ressaltou que o Território Turístico da Comcam está agora integrado ao programa “18 Territórios, Um Só Destino”, desenvolvido pela Setu. O programa tem como objetivo impulsionar vocações turísticas regionais, promovendo o desenvolvimento sustentável com geração de emprego e renda em todo o Estado.
“O lançamento deste território vai conectar os municípios da região com uma narrativa única, que é construir um corredor de turismo responsável, com qualidade para o visitante e benefícios reais para as comunidades”, disse o secretário Leonaldo Paranhos. Ele também fez o anuncio de mais de R$ 12 milhões em convênios com municípios.
O presidente da Comcam, Same Saab, prefeito de Iretama, afirmou que a iniciativa de integrar o território Território Turístico Ecoaventuras, Histórias e Sabores ao programa estadual impacta fortemente a região. “É um projeto forte e impactante que vai gerar investimento no turismo e geração de renda e emprego na Comcam”, destacou.
Para o presidente da Agência de Desenvolvimento de Turismo Sustentável (Adeturs) em Campo Mourão, Marcos Antônio Braz, a oficialização do território qualifica a oferta e acelera os resultados. Ele disse que, com a implantação do território, investimentos vão sair do papel, fortalecendo a economia da região da Comcam “com sustentabilidade e ampliando a comercialização do turismo entre as cidades”.
A coordenadora geral da Agência, Deviane Paz, ressaltou que, com a implementação do território, a Comcam será divulgada para todo o Paraná e para todo o Brasil. “Este projeto vem para evidenciar o nosso potencial. E olha que são muitos”, afirmou.
O prefeito anfitrião, Douglas Fabrício, destacou o potencial dos municípios da Comcam na área do turismo, citando vários atrativos, entre eles envolvendo a natureza, gastronomia, esportes, turismo religioso, entre outros. “Temos opções para todos os gostos”, ressaltou, ao agradecer a parceria do Governo do Paraná com os municípios.
Programa
Com o programa “18 Territórios, Um Só Destino”, a Secretaria do Turismo busca descentralizar e valorizar o potencial turístico do interior, mapeando e organizando roteiros, apoiando eventos, capacitando agentes locais e incentivando parcerias público-privadas.
A implantação dos territórios foi viabilizada pelo Decreto nº 10.256/2025, que institui a “Declaração de Atrativo de Relevante Interesse Turístico”, ferramenta que permite a destinação de recursos estaduais para infraestrutura, investimentos públicos em empreendimentos privados de relevância turística e desburocratização dos processos de fomento.
Feira
Após o lançamento do território turístico, os presentes participaram de uma feira no pátio da Comcam com produtos, como doces, bolachas, pães, queijos, compotas, cachaça, sucos, artesanatos, entre outros, produzidos pela agroindústria familiar e artesãos de municípios da região. O evento teve ainda apresentação da Orquestra Violônica de Campo Mourão e da Fanfarra Juventude em Ação, do município de Moreira Sales.
Assessoria Comcam