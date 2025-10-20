– Foi um clássico com cara de clássico mesmo. Jogo truncado, com muitos erros e que ficou claro desde o início que levaria melhor quem fosse mais eficiente, que foi o caso do Vitória. Jogo de muita entrega, mobilização da torcida, resultado fundamental, mas que tem muita coisa para melhorar. Jair Ventura dizer que venceu e convenceu me pareceu muito exagerado. Já o Bahia me pareceu um “déjà vu”. Foi um Bahia com cara de Bahia jogando fora de casa. Time em rotação abaixo, com problemas de construção, erros bobos e que foram determinantes para o resultado – avalia Ruan Melo.
Segue o BAba | Vitória renova as esperanças no Ba-Vi
