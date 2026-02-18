Sensacja! Magda Linette wyrzuca rosyjską gwiazdę z wielkiego turnieju

Magda Linette rozpoczęła spotkanie w drugiej rundzie turnieju w Dubaju z niezwykłą mocą. W pierwszych czterech gemach przegrała zaledwie trzy punkty i wyszła na komfortowe prowadzenie 4:0. Jekaterina Aleksandrowa wyglądała na bardzo zagubioną na korcie i nie umiała znaleźć odpowiedzi na bardzo dobrą grę Polki.

Chociaż udało jej się wygrać dwa następne gemy, to jednak w bardzo dobrej sytuacji wciąż była Linette. Nasza tenisistka utrzymała podanie, a w następnym gemie wykorzystała drugą piłkę setową, kończąc pierwszą partię (6:2), która trwała zaledwie 27 min.

Od samego początku drugiego seta Aleksandrowa weszła jednak na wyższy poziom. W bardzo długim pierwszym gemie Linette zdołała obronić dwa break pointy i utrzymać podanie, jednak następnie inicjatywa należała do jej rywalki. Bez większych problemów 12. rakieta świata wygrywała kolejne gemy, wychodząc na prowadzenie aż 5:1.

Wydawało się, że ten set będzie niewiele dłuższy od pierwszego i za chwilę w meczu będzie remis, jednak wtedy stało się coś, czego mało kto się spodziewał. Do ataku ruszyła bowiem Magda Linette, która przejęła inicjatywę na korcie. Następne trzy gemy padły jej łupem, jednak niestety nie udało jej się po raz drugi w tej partii przełamać rywalki. Ostatecznie Aleksandrowa wygrała 6:4 i do rozstrzygnięcia rywalizacji potrzebny był trzeci set.

Popis Magdy Linette. W kluczowym momencie nie dała rywalce szans

Na szczęście Polka zaprezentowała się w nim kapitalnie. Od samego początku to ona dyktowała warunki, wygrywając seryjnie gemy i ostatecznie rozniosła Aleksandrową 6:1. Mimo trudnego momentu większość meczu w wykonaniu naszej tenisistki była naprawdę świetna. Może to bardzo cieszyć polskich kibiców.

Linette poznała już swoją następną rywalką. Czeka ją kolejne trudne wyzwanie, ponieważ zmierzy się z Clarą Tauson, która pokonała w drugiej rundzie Peyton Stearns, a wcześniej wyeliminowała Sofię Kenin.