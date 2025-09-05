No ano passado, ainda aos 16 anos, Mec foi alvo do Chelsea. A proposta chegava a 24 milhões de euros (R$ 150,2 milhões na época) com metas contratuais. A negociação esteve encaminhada, mas não houve acerto porque o Grêmio bateu a meta de vendas da temporada e passou a ter mais cautela nas conversas. O Chelsea recuou no interesse após aprofundar a observação técnica de Mec.

Source link