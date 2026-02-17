Shakhtar mira três joias de clubes brasileiros e tem prioridade; veja quem são

Segundo apurou a ESPN, o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, segue atuando forte no mercado brasileiro e está de olho em três joias do futebol nacional.
De acordo com fontes, os jogadores observados pela equipe europeia são:
Ainda segundo apuração, Mateus Xavier é a prioridade dos ucranianos no momento.
Isso porque o jogador já tem 18 anos e poderia se transferir imediatamente ao Shakhtar, caso o time chegue a um acordo com o Peixe.
A intenção dos europeus é fechar negócio por ao menos uma joia até o fechamento da janela de transferências da Ucrânia, em 11 de março.
Xavier subiu ao profissional na Baixada ainda em 2024 e soma sete partidas pelo time adulto do Santos, sem registrar gols ou assistências.
Vale também lembrar que, recentemente, o gigante da Ucrânia chegou a negociar com o Grêmio por Gabriel Mec, mas as propostas foram recusadas pelo Imortal.
O jogador de 17 anos foi promovido ao profissional do Grêmio no ano passado, tendo feito seis partidas até agora, com uma assistência.
Já Bruninho subiu ao elenco adulto do Furacão neste ano e vem se destacando no Campeonato Paranaense com quatro gols e um passe decisivo em 10 partidas.