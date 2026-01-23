Shows no Rio: 5 dicas para não cair em golpes na Ticketmaster

A corrida por ingressos para os grandes shows internacionais no Rio de Janeiro tem levado milhares de fãs a madrugar em filas virtuais. Com a alta demanda em plataformas como a Ticketmaster, especialmente para os eventos aguardados em 2026, cresce também a ação de golpistas que se aproveitam da ansiedade do público para aplicar fraudes e vender entradas falsas.

O sonho de ver um artista de perto pode se transformar em prejuízo financeiro e frustração. Para garantir seu lugar no evento sem cair em armadilhas, é fundamental seguir algumas práticas de segurança que protegem seus dados e seu dinheiro durante o processo de compra.

1. Compre apenas no site oficial

A regra número um é simples: use exclusivamente o site ticketmaster.com.br. Antes de inserir qualquer dado, verifique se o endereço na barra do navegador está correto e se há um ícone de cadeado, que indica uma conexão segura (HTTPS). Sites falsos imitam o visual do original, mas a URL quase sempre entrega a fraude com pequenas alterações.

2. Ignore links suspeitos e ofertas milagrosas

Desconfie de qualquer link para compra enviado por redes sociais, WhatsApp ou e-mail, mesmo que pareça vir de um amigo. Golpistas criam páginas idênticas à oficial para roubar dados de cartão de crédito. Se uma oferta parece boa demais para ser verdade, como um ingresso garantido sem fila, provavelmente é um golpe.

3. Cuidado com cambistas e revendedores

Comprar ingressos de perfis em redes sociais ou de sites de revenda não oficiais é um risco enorme. Muitas vezes, o mesmo ingresso digital é vendido para várias pessoas ou a entrada simplesmente não existe. A Ticketmaster não se responsabiliza por bilhetes adquiridos fora de seus canais oficiais, e a chance de ser barrado na entrada do evento é alta.

4. Dê preferência a métodos de pagamento seguros

Use o cartão de crédito para a compra sempre que possível. Esse método oferece mais segurança e a possibilidade de solicitar o estorno (chargeback) junto à operadora em caso de fraude comprovada. Evite fazer pagamentos via Pix ou transferência bancária para vendedores desconhecidos, pois, por serem transações instantâneas e muitas vezes irreversíveis, reaver o dinheiro em caso de golpe é um processo muito mais complicado.

5. Gerencie a ansiedade na fila virtual

A espera pode ser estressante, mas faz parte do processo oficial de vendas. Não atualize a página da fila repetidamente nem abra várias abas no mesmo navegador. O sistema pode interpretar essa atividade como um robô e bloquear seu acesso. Siga as instruções da plataforma e aguarde sua vez com paciência para concluir a compra de forma segura.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.