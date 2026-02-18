Signos mais gastadores do zodíaco: quem esbanja dinheiro sem culpa?

Algumas pessoas pensam duas vezes antes de abrir a carteira. Outras, passam o cartão antes mesmo de olhar o preço. Na astrologia, certos signos têm uma relação mais impulsiva, emocional ou prazerosa com o dinheiro — e isso pode explicar por que alguns naturalmente gostam mais de gastar.
A seguir, confira quais são os signos que mais tendem a ser mais gastadores!
1. Leão
Os leoninos gostam de qualidade, luxo e tudo que transmite status. Regidos pelo Sol, eles têm forte desejo de se sentir especiais — e isso inclui roupas, experiências e presentes marcantes. Para Leão, gastar muitas vezes é uma forma de celebrar a própria vida.
2. Sagitário
Sagitário não gasta com coisas e, sim, com experiências. Viagens, cursos, aventuras e novidades são tentações constantes. Regido por Júpiter, planeta da expansão, esse signo tende a acreditar que sempre haverá mais dinheiro depois.
3. Libra
Os librianos têm um radar natural para beleza e harmonia. Amam decoração, moda, perfumes e tudo que seja visualmente agradável. Como são regidos por Vênus, planeta do prazer e do luxo, podem gastar mais do que deveriam só porque “é lindo”.
4. Áries
Áries é rápido para decidir — inclusive financeiramente. Se quer, compra e só depois pensa. A impulsividade ariana pode gerar compras repentinas, especialmente quando estão animados, ansiosos ou querendo recompensa imediata.
5. Gêmeos
Os geminianos adoram novidades. Algo tecnológico novo, um curso diferente, um livro interessante ou uma tendência recém-lançada são convites irresistíveis. Como gostam de experimentar tudo, podem acabar gastando em várias coisas ao mesmo tempo.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.