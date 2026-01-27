Sine Manaus oferta 444 vagas de emprego nesta terça–feira, 27/1

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 444 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça–feira, 27/1, das 8h às 14h. O candidato pode validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho.

Para participar da pré–seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro–desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro–Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid–19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373–A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

VAGAS NOVAS – 247

2 vagas – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar inspeções e ajustes em equipamentos e instalações para evitar falhas, trocar peças desgastadas ou defeituosas; limpeza e manutenção e manter em bom estado instalações como encanamentos, sistemas elétricos; realizar reparos em paredes, tetos, pisos, etc.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

150 vagas – Operador de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Lucas do Rio Verde – MT e possuir documentação completa;

Atividades – trabalhar na linha do frigorífico ajudando a preparar os alimentos, corta, pesa, embala e organiza os produtos.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Produção – Vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – realizar atividades nos setores produtivos conforme instruções de trabalho.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

50 vagas – Operador de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Rio Grande do Sul (Marau) e possuir documentação completa;

Atividades – trabalhar com processamento de carne de frango, em setores diversos, com utilização de facas, ambiente climatizado; corte, coleta, pesagem e embalagem de alimentos; desossar, embalar, pesar, processar alimentos, derivados de carne de frango e suínos.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Monitorador de CFTV II

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática intermediária ou avançada, Monitoramento de CFTV, disponibilidade de horário e possuir documentação completa;

Atividades – acompanhar em tempo real imagens de câmeras, detectar atividades suspeitas, controlar acesso, registrar e elaborar relatórios de ocorrências, acionar alarmes/equipes, e a revisar gravações para auditorias, visando garantir a segurança patrimonial e de pessoas, operando sistemas de controle e reportando irregularidades.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Vigilante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Vigilante, disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – zelar pela integridade física, seja de pessoas ou de materiais, em empresas, instituições e eventos.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Agente de Portaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Agente de Portaria, disponibilidade de horário e possuir documentação completa;

Atividades – zelar pela guarda do patrimônio e exercer a vigilância de fábricas, armazéns, residências, estacionamentos, edifícios públicos, privados e outros estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlar fluxo de pessoas, identificar, orientar e encaminhar para os lugares desejados; escoltar pessoas e mercadorias; fazer manutenções simples nos locais de trabalho.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

7 vagas – Auxiliar Técnico de Telefonia

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – dar suporte à instalação, configuração e manutenção de redes de telecomunicações em empresas de diferentes setores; configuração de roteadores e antenas da empresa de telefonia.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Estoquista e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – receber, conferir, armazenar, organizar e controlar mercadorias, materiais e produtos.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – vedar saídas das tubulações; instalar manômetros na rede; pressurizar a rede; determinar tempo de duração do teste conforme NBR; monitorar teste no manômetro e na rede; corrigir falhas na vedação; refazer teste; liberar rede para uso; proteger instalações: isolar, envelopar e cobrir tubulações com areia.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Pintor de Edifícios

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparação de superfícies, a aplicação de tintas e vernizes em paredes, tetos, portas e janelas.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Mecânico Diesel de Picapes

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva, supervisão, reparo de motores, sistemas de injeção eletrônica; diagnosticar, reparar e realizar manutenção em veículos diesel.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – varrer, aspirar, lavar, espanar pisos, vidros, móveis, banheiros e outras áreas internas e externas, além de descartar o lixo corretamente.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – realizar o atendimento dos clientes com cortesia; realizar a abertura, operação e fechamento do caixa, verificando o saldo final para garantir a integridade das transações; receber pagamentos em dinheiro, cartões, PIX, vales e outras formas de pagamento com agilidade e precisão; registrar produtos e serviços no sistema de ponto de venda, assegurando a correta leitura dos códigos de barras e preços.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atender os clientes, servir alimentos e bebidas em restaurantes , bares, cafeterias, hotéis, hospitais, eventos; manipular alimentos e preparar sucos, drinks, e cafés; realizar serviços de vinho e de café.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Pizzaiolo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar nos serviços de alimentação auxiliar outros profissionais da área no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, na montagem de pratos.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Barman

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – misturar bebidas alcoólicas e não alcoólicas, criar coquetéis autorais e seguir receitas clássicas.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Almoxarifado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – garantir a organização e o controle eficiente do estoque de uma empresa.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar entregas, ajudar a organizar e carregar no caminhão e atender as demandas de acordo com a ocupação.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar entregas, ajudar a organizar e carregar no caminhão e atender as demandas de acordo com a ocupação.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Agente de Portaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Agente de Portaria e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – zelar pela guarda do patrimônio e exercer a vigilância, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlar fluxo de pessoas, identificar, orientar e encaminhar para os lugares desejados; escoltar pessoas e mercadorias; fazer manutenções simples nos locais de trabalho.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Expedição

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos; fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques; distribuir produtos e materiais a serem expedidos; organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar, preservando o estoque limpo e organizado; empacotar ou desempacotar os produtos, realiza expedição materiais e produtos, examinando-os, providenciando os despachos dos mesmos e auxiliar no processo de logística.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – receber, conferir, armazenar e distribuir produtos, além de realizar contagens e registros de estoque.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

COMÉRCIO – 34

20 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar o atendimento dos clientes com cortesia; realizar a abertura, operação e fechamento do caixa, verificando o saldo final para garantir a integridade das transações; receber pagamentos em dinheiro, cartões, PIX, vales e outras formas de pagamento com agilidade e precisão; registrar produtos e serviços no sistema de ponto de venda, assegurando a correta leitura dos códigos de barras e preços.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – organizar e manter o estoque limpo e ordenado; Auxiliar no recebimento, conferência e separação de mercadorias; prestar suporte ao estoquista nas rotinas diárias.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Servente

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar pedreiros, carpinteiros, armadores e outros profissionais da construção civil no preparo de materiais, limpeza e organização do canteiro de obras.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

4 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – trabalhar fora da empresa, visitando potenciais clientes para realizar atendimentos e negociações.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

4 vagas – Agente de Crédito

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – prospecção via fone e presencial de clientes servidores públicos para oferta de crédito consignado.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

INDÚSTRIA – 52

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Várzea Grande – MT e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Expedição Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – acompanhando o motorista na preparação e na entrega de mercadorias para transporte e movimentação; fazer conferências, organizar os materiais e ter manuseio com equipamentos como paleteiras e empilhadeiras.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

SERVIÇO – 110

25 vagas – Atendente

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: MG | RJ | ES | PA | Nordeste, trabalhar em escala 6×1 e possuir documentação completa;

Atividades – recepcionar os clientes de forma cordial e atenciosa; realizar o atendimento e auxiliar na escolha do cardápio; registrar os pedidos e encaminhá-los à cozinha; auxiliar na montagem e organização das mesas; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

25 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: MG | RJ | ES | PA | Nordeste, trabalhar em escala 6×1 e possuir documentação completa;

Atividades – preparação e organização de alimentos, a higienização do ambiente e dos utensílios, e o apoio direto aos cozinheiros.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – planejar trabalhos de carpintaria, preparar canteiro de obras e montar formas metálicas; confeccionar formas de madeira e forro de laje, construir andaimes e proteção de madeira e estruturas de madeira para telhado.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparam canteiros de obras, limpando a área e compactando solos; efetuar manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos; realizar escavações e preparam massa de concreto e outros materiais.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros próximo a Ambev da Constantino Nery e possuir documentação completa;

Atividades – varrer, aspirar, lavar, espanar pisos, vidros, móveis, banheiros e outras áreas internas e externas, além de descartar o lixo corretamente.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Mecânico de Refrigeração de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – montar, instalar e colocar em funcionamento equipamentos de refrigeração e ar condicionado, realizar análises e ajustes de performance.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – cuidar de mudas de plantas e realizar tarefas como plantio, poda, adubação, controle de pragas e doenças, irrigação, corte de grama e limpeza, garantindo a saúde e a beleza das plantas, árvores e flores, desde a preparação do solo até a manutenção contínua.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

15 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – realizar limpezas em geral.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir no Tarumã ou proximidades e possuir documentação completa;

Atividades – instalar, manter e reparar sistemas de tubulações para água, esgoto, gás e outras redes de fluidos, garantindo o fluxo adequado e prevenindo vazamentos, entupimentos e falhas, atuando desde a montagem de projetos até reparos emergenciais e sistemas de combate a incêndio.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Manual de Boas Práticas, Manipulação de Alimentos e possuir documentação completa;

Atividades – auxiliar na elaboração de alimentos in natura em URP de infraestrutura do cliente, de acordo com os cardápios previamente definidos; elaborar arroz, feijão, farofa e guarnições conforme receitas previamente definidas, seguindo e observando as orientações nutricionais de segurança alimentar; auxiliar na preparação dos lanches; auxiliar na higienização da cozinha; auxiliar nas atividades de higienização e limpeza do setor de trabalho, periodicamente; pode substituir o açougueiro em realizar cortes de peças de proteínas de acordo com a per capta e preparos, estabelecidos em cardápios previamente planejados para o dia e/ou turnos de atendimento.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar higienização e limpeza da UPR em geral diariamente; higienizar panelas, louças e utensílios em geral, utilizados em preparações de alimentos; lavagem de máquinas e equipamentos de bebidas diariamente; recolher e armazenar resíduos orgânicos e inorgânicos, dos ambientes de cozinha, atendimento e escritórios; lavar todas as áreas de uso da equipe da UPR, áreas externas, banheiros, com os produtos de higienização adequados e aprovados pela Vigilância Sanitária; realizar limpeza pesada do ambiente da UPR, materiais e equipamentos; realizar tarefas correlatas a critério e necessidade de seu superior imediato; participar de eventos festivos do cliente. pode em necessidade eventual auxiliar na organização do estoque e recebimento de mercadorias.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Cozinheiro Industrial

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – elaborar alimentos in natura em URP de infraestrutura do cliente, de acordo com os cardápios previamente definidos; coordenar equipe da UPR; finalizar o processamento dos alimentos pré-preparados pelo auxiliar de cozinha; elaborar os pratos principais conforme receitas previamente definidas, seguindo e observando as orientações nutricionais de segurança alimentar; verificar e executar técnicas de apresentação dos alimentos prontos na rampa de atendimento; proceder a conservação dos alimentos in natura e processados no ambiente da cozinha; realizar devolução de materiais para estoque sempre que necessário; analisar e verificar itens para cardápio do dia seguinte; pode participar da elaboração de cardápio; pode substituir o açougueiro em realizar cortes de peças de proteínas de acordo com a per capta e preparos, estabelecidos em cardápios previamente planejados; liderar equipe da UPR; executar eventualmente outras tarefas correlatas.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, curso de Operador de Empilhadeira, NR 11, NR 12 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – manusear empilhadeiras para movimentar, organizar e armazenar cargas pesadas em armazéns e indústrias, sendo responsável pela segurança, inspeção prévia do equipamento e manutenção básica, garantindo a eficiência logística e a integridade das mercadorias.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

VAGAS DESTINADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD’s) – 1

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais – Vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – atender as necessidades de limpeza, manutenção e conservação das instalações da instituição, removendo pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos.

Disponível até 27/1/2026 ou encerramento da vaga

— — —

Texto – Divulgação / Semtepi

Fotos – Arquivo / Semcom

Disponíveis em – https://flic.kr/s/aHBqjCetWK