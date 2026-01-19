17 de janeiro de 2026; Atlanta, Geórgia, EUA; O atacante do Atlanta Hawks, Jaylen Johnson (1), dribla contra o Boston Celtics no segundo quarto na State Farm Arena. Crédito obrigatório: Brett Davis-IMAGN Images
Os times em dificuldades, cada um com três jogos consecutivos de derrotas, tentarão se firmar quando o Milwaukee Bucks visitar o Atlanta Hawks na tarde de segunda-feira, como parte das comemorações do Dia de Martin Luther King Jr.
O Bucks jogou pela última vez na quinta-feira, quando foi derrotado pelo San Antonio por 119-101, uma derrota que veio logo após uma derrota por 139-106 para o Minnesota. Milwaukee subiu para o 11º lugar na classificação da Conferência Leste.
Os Hawks foram derrotados por 132-106 pelo Boston no sábado e perderam os últimos três por uma média de 22,3 pontos. Atlanta está atualmente em 10º lugar no Leste, 1 jogo e meio à frente de Milwaukee.
O técnico do Milwaukee, Dr. Rivers, disse que é muito cedo para entrar em pânico e se preocupar em perder os playoffs.
“Acho que os de fora olham mais para isso do que os jogadores, honestamente”, disse Rivers. “Temos meio ano restante. Acho que eles estão tentando estar certos. Estamos, o que, dois jogos, um jogo dos playoffs? Falta meia temporada inteira, então não vejo isso conosco.”
O técnico do Atlanta, Quin Snyder, repetiu esses pensamentos sobre seu próprio time.
“Você não quer entrar em ‘o céu está caindo’”, disse Snyder. “Essa adversidade é algo com a qual precisamos nos acostumar. Acho que, em termos de fórmula, é uma coisa boa. Há coisas que sabemos que, se fizermos, seremos melhores.”
Os Hawks estão tentando amarrar dois recém-chegados à rotação. CJ McCollum e Corey Kaspert, adquiridos na troca que enviou Trae Young para Washington, disputaram quatro partidas pelo Atlanta. McCollum tem média de 17 pontos e 3,8 assistências e Caspert tem 10 pontos com seu novo time.
“Estamos integrando alguns caras novos rapidamente e é disso que precisamos estar cientes”, disse Snyder. “Normalmente, quando fazemos isso, há partes como esta em que nenhum dos jogadores entende o que estamos fazendo. Não é um hábito e temos que encontrar essa comunicação rapidamente.”
A seqüência de derrotas também coincidiu com a queda ofensiva de Jaylen Johnson. Ele marcou 37 pontos combinados nos últimos três jogos, bem abaixo da média da temporada de 22,8.
O Bucks é liderado por Giannis Antetokounmpo, que tem médias de 28,8 pontos, 9,5 rebotes e 5,5 assistências.
San Antonio deu a ele 21 pontos, cinco rebotes e uma assistência na derrota de quinta-feira, na qual Milwaukee marcou 39 pontos no quarto período. Antetokounmpo saiu definitivamente do jogo faltando pouco mais de 16 minutos para o fim.
“Foram apenas dois dias ruins”, disse Antetokounmpo sobre a falta de brilho do time. “Os melhores jogadores voltam. Só temos que movimentar melhor a bola e derrubar nossos três. Se você derrubar alguém, de repente é um jogo diferente. Você joga melhor na defesa, a bola está se movendo.”
Esta é a 35ª vez que os Hawks jogam no MLK Day, perdendo apenas para Nova York. Atlanta – cidade natal do Dr. King – tem 23-11 anos e perdeu para os Knicks por 119-110 no ano passado no Madison Square Garden.
Este é o primeiro de três encontros entre Hawks e Bucks. Atlanta venceu três de cinco na temporada passada.
