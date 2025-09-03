Um policial civil do Denarc (Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes), foi encontrado morto na noite de terça-feira (2) na Favela do Gato, no Bom Retiro, na região central de São Paulo.
De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o agente Caio Bruno foi encontrado por policiais militares em uma rua da comunidade. O Resgate, do Corpo de Bombeiros, foi chamado, mas a morte já foi constatada no local. O departamento fica ao lado da favela.
A arma do policial civil, uma pistola 9 milímetros, foi encontrada ao lado dele, segundo registro da Polícia Militar, que tinha ferimentos na cabeça e no corpo, com sinais de espancamento.
Já o celular, a chave do carro e os documentos de Caio Bruno não foram encontrados até o momento, segundo apurou a Folha com policiais civis e militares.
A SSP não informou se o policial estava em serviço no momento que foi morto. O caso está sendo registrado no DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa) da Polícia Civil, que investigará o crime.
Ainda na noite de terça, segundo policiais militares, um homem deu entrada no Pronto-Socorro Santana, com um ferimento de arma de fogo na perna. Ele informou aos policiais militares que havia se envolvido em uma briga com o policial civil quando foi atingido.
Como era procurado pela Justiça, o homem ferido foi detido. Ele disse que o policial havia se desentendido com moradores da comunidade após tentar arrombar a porta de um apartamento, dando início à confusão. A polícia investiga se ele foi linchado.