Statistiques, arbitres, diffusion… Projection sur LOSC – Stade Brestois et la 22e journée de Ligue 1

À l’occasion de la 22e journée du championnat hexagonal,
le LOSC accueille le Stade Brestois 29 dans l’optique de,
peut-être, remporter son premier match de l’année 2026.
Statistiques, arbitres, diffusion… Voici tout ce qu’il faut savoir
avant cette rencontre.
Sept unités départagent le LOSC (33 points) du Stade Brestois
(26 points), ce qui correspond à un écart de sept places au
classement. Au cinquième rang de cette Ligue 1, les Dogues vont
affronter les Pirates, actuels détenteurs de la douzième place du
championnat.
Une réception fructueuse
Le LOSC va, ce samedi pour la 20e fois de son histoire, recevoir
le Stade Brestois 29 dans le cadre d’une confrontation en Ligue 1.
Les statistiques de ces rencontres sont assez éloquentes pour les
Dogues, qui ont engrangé quinze succès et trois partages des
points. Ils ne se sont inclinés qu’une seule fois à domicile face
au Stade Brestois en Ligue 1.
Pour retrouver cette unique défaite, il a fallu remonter dans
les annales. En effet, la seule victoire brestoise en terre
lilloise date du 25 novembre 1989. Le LOSC venait de souffler ses
45 bougies et les DVE venait à peine de voir le jour. Les Ty’ Zefs
l’avaient emporté sous la houlette de Slavoljub Muslin. Malgré une
ouverture du score en leur faveur grâce à Jocelyn Angloma (60e),
les hommes de Jacques Santini s’étaient fait renverser avec Gérard
Buscher en bourreau (83e et 86e).
Une première victoire en Ligue 1
Malgré un regain d’énergie en Europa League face à Fribourg
(1-0), les Dogues n’ont toujours pas retrouvé le chemin de la
victoire en Ligue 1 (Stade Rennais 0-2, PSG 3-0, RC Strasbourg 1-4,
OL 1-0 et FC Metz 0-0). Ce match face aux Brestois sera l’occasion
pour les Lillois d’enfin empocher les trois points sur la scène
hexagonale en 2026. Une victoire pourrait même permettre aux
Lillois de se relancer dans la course à la Ligue des Champions. En
effet, si les Marseillais, qui eux aussi vivent une situation de
crise notamment avec le départ de Roberto De Zerbi, ne s’imposent
pas face aux Strasbourgeois, les Dogues reviendraient à trois
unités.
De leur côté, les hommes d’Éric Roy sont, eux, empêtrés dans le
ventre mou de la Ligue 1. À cinq points des premières places
européennes et à douze points de la place de barragiste, les
Brestois ne peuvent rien gagner au cours de cette journée à part le
fait d’espérer un possible retour dans la course à l’Europe. Leur
dynamique est, elle, similaire à leur position actuelle en Ligue 1.
Avec deux victoires (AJ Auxerre 2-0 et FC Lorient 2-0), un partage
des points (OGC Nice 2-2) et deux défaites (OL 2-1 et Toulouse FC
0-2), le Stade Brestois oscille entre bons et mauvais
résultats.
Hakim Ben El Hadj passé au crible
La Ligue de football professionnel (LFP) a désigné Hakim Ben El
Hadj (47 ans) comme arbitre de cette rencontre qui opposera le LOSC
au Stade Brestois 29. Avec six matchs à son actif, ce qui fait de
lui l’arbitre le moins utilisé de Ligue 1, Hakim Ben El Hadj a
distribué seize cartons jaunes contre un seul carton rouge. Il a
également accordé quatre penaltys.
N’ayant ni croisé le LOSC, ni le Stade Brestois 29 sur
l’exercice en cours, l’officiel de 47 ans a cependant déjà arbitré
les deux formations les années précédentes. Avec six victoires,
cinq nuls et six défaites en dix-sept rencontres, les Dogues ont un
bilan plutôt équilibré avec celui-ci. Les Ty’ Zefs l’ont, quant à
eux, rencontré à dix-neuf reprises pour huit succès, quatre
partages de points et sept revers.
Hakim Ben El Hadj sera assisté par
Gwenaël Pasqualotti et Alexis
Auger. Le poste de quatrième officiel sera lui occupé par
Thierry Bouillé, alors que la VAR sera gérée une
nouvelle fois par Dominique Julien, déjà en poste
face au FC Metz. Ce dernier sera accompagné par Cédric Dos
Santos.
Programmation complète : 22e journée de Ligue?1
La rencontre du LOSC face au Stade Brestois 29 sera à retrouver
sur les antennes de Ligue 1+, tout comme l’intégralité des autres
rencontres de la 22e journée de Ligue 1. Seule, l’opposition entre
l’OM et le RC Strasbourg ne sera pas diffusée sur cette chaîne.
Olympiens et Strasbourgeois devront se connecter sur beIN SPORT 1
pour suivre leur joute sur la petite lucarne.
Vendredi 13 février 2026 à 19h
- Stade Rennais – Paris Saint-Germain
Vendredi 13 février 2026 à 21h05
- AS Monaco – FC Nantes
Samedi 14 février 2026 à 17h
- Olympique de Marseille – RC Strasbourg
Samedi 14 février 2026 à 19h
- LOSC – Stade Brestois 29
Samedi 14 février 2026 à 21h05
- Paris FC – RC Lens
Dimanche 15 février 2026 à 15h
- Havre AC – Toulouse FC
Dimanche 15 février 2026 à 17h15
- FC Lorient – Angers SCO
- FC Metz – AJ Auxerre
Dimanche 15 février 2026 à 20h45
- Olympique Lyonnais – OGC Nice