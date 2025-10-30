A sessão do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que julgaria o recurso do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi adiada. O Tribunal ainda informará a nova data da sessão.
O recurso do jogador do Flamengo seria julgado nesta quinta (30). O STJD não informou o motivo do adiamento da sessão.
Bruno Henrique foi condenado e suspenso pela 1ª Comissão Disciplinar por 12 jogos por ter forçado um cartão amarelo contra o Santos, pelo Brasileirão de 2023, beneficiando apostadores.
Confira o comunicado do STJD divulgado nesta quarta (29)
“O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol informa que as sessões do Pleno e da Terceira Comissão Disciplinar, previamente agendadas para os dias 30 e 31 de outubro, foram canceladas.
As referidas sessões serão oportunamente reagendadas, e as novas datas serão comunicadas oficialmente pelos canais de divulgação do Tribunal.”
Bruno Henrique segue atuando com efeito suspensivo
A suspensão do Bruno Henrique foi proferida em 4 de setembro. Em 13 de setembro, o STJD concedeu efeito suspensivo após recurso da defesa do atacante rubro-negro.
A suspensão se limita aos jogos do Campeonato Brasileiro. Sob efeito suspensivo, o atacante atuou em seis partidas da Série A. A punição não abrange jogos da Libertadores.
As punições a Bruno Henrique
Bruno Henrique foi denunciado pela Procuradoria do STJD em vários artigos do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva): art. 243, §1º; art. 243-A, parágrafo único; art. 184 e art. 191, III. Além do artigo 65, II, III e V, do regulamento geral de competições da CBF de 2023.
Os cinco membros da 1ª Comissão Disciplinar absolveram Bruno Henrique do art. 243. Quatro concordaram na suspensão de 12 partidas e multa de R$ 60 mil pelo art. 243-A.
A Primeira Comissão Disciplinar aplicou as seguintes penas em Bruno Henrique, do Flamengo:
- Artigo 243: absolvido
- Artigo 243-A: 12 partidas de suspensão e multa de R$ 60 mil
As penas máximas poderiam alcançar suspensão de 360 a 720 dias; suspensão de 12 a 24 partidas e três multas de R$ 100 a R$ 100 mil.
Além de Bruno Henrique, seu irmão Wander foi punido com 12 jogos de suspensão, que teve os amigos Claudinei Vitor Mosquete Bassan suspenso por sete jogos e Andryl Sales Nascimento dos Reis e Douglas Ribeiro Pina Barcelos punido com seis partidas de suspensão.
A denúncia é resultado das informações coletadas no inquérito 107/2025, que investigou o atleta do Flamengo por forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores na partida entre Flamengo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro 2023.